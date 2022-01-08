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Петербуржцы не могут покинуть Шарм-эль-Шейх из-за задержки вылета из Пулково

Пока пассажиры рейса ZF 997 ожидают вылета из Пулково в Шарм-эль-Шейх, отдохнувшие путешественники по ту сторону жалуются на задержку отправки самолета из курортного города в Египте.

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«Мы должны были отправиться в 15 часов дня рейсом ZF 998. Никто нам не говорит, во сколько мы полетим. Всех с этого самолета отвезли в один отель, сейчас мы находимся здесь», — 8 января рассказал читатель «Фонтанки» Евгений.

Как сообщили в авиакомпании Azur Air, пассажирам предоставили гостиницу, прохладительные напитки и горячее питание. Они полетят на самолете, который еще только должен вылететь из Петербурга.

«Фонтанка» писала, что вылет рейса ZF 997 из Пулково, по последним данным, запланирован на 20:30. Изначально он должен был покинуть Петербург в 7 утра. Если этот план не сорвется, то туристы вернутся из Шарм-эль-Шейха в 11:15 завтра, 9 января.

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Комментарии (1)

-4°
И должны будут доплатить за полученное сверх путевки тепло
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