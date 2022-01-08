Пассажиры рейса в Шарм-эль-Шейх ждут отправки из Пулково уже более восьми часов. Запасной самолет не полетел

«Судно прилетело, его увезли в ангар. Сказали, должен прилететь третий самолет. Я с ребенком-инвалидом тут с четырех утра, а встала в два. Есть люди, которые едут вообще с других городов — они вторые сутки уже не спят», — 8 января рассказала читательница «Фонтанки» Наталья.



Она добавила, что в местных ресторанах и кафе крайне сложно купить еду на выданные пассажирам талоны на питание.



«Талоны на питание — 500 рублей на человека. Приобрести на них что-то невозможно. Я купила себе и ребенку по порции пельменей, кусочек хлеба и сметану, на напитки не хватило», — сказала Наталья.

