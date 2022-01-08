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Пассажиры рейса в Шарм-эль-Шейх ждут отправки из Пулково уже более восьми часов. Запасной самолет не полетел

Пассажиры рейса ZF 997 авиакомпании Azur Air в Шарм-эль-Шейх продолжают ожидать вылета в петербургском Пулково уже более восьми часов. По словам горе-путешественников, резервный самолет, как и предыдущий, оказался неисправен.

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«Судно прилетело, его увезли в ангар. Сказали, должен прилететь третий самолет. Я с ребенком-инвалидом тут с четырех утра, а встала в два. Есть люди, которые едут вообще с других городов — они вторые сутки уже не спят», — 8 января рассказала читательница «Фонтанки» Наталья.

Она добавила, что в местных ресторанах и кафе крайне сложно купить еду на выданные пассажирам талоны на питание.

«Талоны на питание — 500 рублей на человека. Приобрести на них что-то невозможно. Я купила себе и ребенку по порции пельменей, кусочек хлеба и сметану, на напитки не хватило», — сказала Наталья.

По данным онлайн-табло Пулково, вылет самолета в Шарм-эль-Шейх перенесли на 16:30.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

Ранее стало известно, что пассажиры рейса ZF 997 авиакомпании Azur Air не могут отправиться в Шарм-эль-Шейх более пяти часов. Перенос вылета обосновали техническими неполадками на борту.

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Комментарии (4)

mikkola2008
А потом привозят новые вирусы.
Ярополк
Опять без корейки денег за границу летят отдыхать.
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