Пассажиры уже более пяти часов ждут вылета из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. «Люди нервничают, но бунта нет»

Рейс ZF 997 авиакомпании Azur air уже более пяти часов не может улететь из петербургского Пулково в Шарм-эль-Шейх. По словам читателя «Фонтанки» Юрия, отправку самолета переносили уже дважды.
«В авиакомпании говорят, что с бортом произошли технические неполадки. Нам уже назначили выход на посадку, но самого самолета нет. Возможно, будут переносить снова. Люди нервничают, но бунта нет», — рассказал мужчина 8 января.
На данный момент, добавил Юрий, путешественники находятся в аэропорту, ожидающим выдали талоны на питание.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании Azur Air. По данным онлайн-табло Пулково, на вылет также задерживаются рейсы в Москву, Калининград, Читу, Сочи, Казань и Женеву.