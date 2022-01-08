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Пассажиры уже более пяти часов ждут вылета из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. «Люди нервничают, но бунта нет»

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Рейс ZF 997 авиакомпании Azur air уже более пяти часов не может улететь из петербургского Пулково в Шарм-эль-Шейх. По словам читателя «Фонтанки» Юрия, отправку самолета переносили уже дважды.

«В авиакомпании говорят, что с бортом произошли технические неполадки. Нам уже назначили выход на посадку, но самого самолета нет. Возможно, будут переносить снова. Люди нервничают, но бунта нет», — рассказал мужчина 8 января.

На данный момент, добавил Юрий, путешественники находятся в аэропорту, ожидающим выдали талоны на питание.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании Azur Air. По данным онлайн-табло Пулково, на вылет также задерживаются рейсы в Москву, Калининград, Читу, Сочи, Казань и Женеву.

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Комментарии (15)

tochilshik
Азур гнилая компания.зачем брать на них билет?задержки,неисправности это их марка.
angel of death
как это знакомо - приехать за 2 часа до рейса, чтобы своевременно пройти досмотр, и потом сидеть на чемоданах в ожидании вылета

надо памятник ставить в каждом городе - памятник "невылетившим пассажирам" - причём в каждый аэропорт, чтобы люди помнили, чего им ждать там...
chip1
Ну эти то конечно самые бунтари, пустите на пляж!
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