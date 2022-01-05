Спецназ брал штурмом забор в коттеджном поселке под Петербургом. Нашли машины, велотренажер и 62 кг наркотиков

Больше 200 килограммов готовых наркотиков и прекурсоров обнаружили сотрудники полиции под Петербургом. Миллионерами не стали пятеро ранее судимых мужчин.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 января, сотрудники КОН (управление по контролю за оборотом наркотиков) провели спецоперацию по задержанию участников организованной группы, которые сбывали наркотики в Лужском и Гатчинском районах Ленобласти.

В ходе обысков по месту жительства пятерых подозреваемых оперативники нашли крупные партии различных видов синтетических и растительных наркотиков, а также психотропных веществ. Всего около 62 килограммов. В гаражах у членов группы оказались машины, мотоциклы, а также квадроциклы и снегоходы и одиноко стоящий велотренажер.

