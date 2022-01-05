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Спецназ брал штурмом забор в коттеджном поселке под Петербургом. Нашли машины, велотренажер и 62 кг наркотиков

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Больше 200 килограммов готовых наркотиков и прекурсоров обнаружили сотрудники полиции под Петербургом. Миллионерами не стали пятеро ранее судимых мужчин.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 января, сотрудники КОН (управление по контролю за оборотом наркотиков) провели спецоперацию по задержанию участников организованной группы, которые сбывали наркотики в Лужском и Гатчинском районах Ленобласти.

В ходе обысков по месту жительства пятерых подозреваемых оперативники нашли крупные партии различных видов синтетических и растительных наркотиков, а также психотропных веществ. Всего около 62 килограммов. В гаражах у членов группы оказались машины, мотоциклы, а также квадроциклы и снегоходы и одиноко стоящий велотренажер.

«По оперативным данным, помимо распространения наркотиков злоумышленники занимались и их изготовлением. В частном доме одного из подозреваемых в деревне Кобрино было обнаружено около 150 килограммов прекурсоров наркотических средств», — сообщает главк. Место изготовления брали штурмом, спецназу пришлось перелезать через забор.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Возбуждено несколько уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков. Всех пятерых арестовали.

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Комментарии (6)

ROMUALD
И кто их выпустил? Пеницитарная система, вкупе с учёными и НИИ, жутко неэффективна. Сама себе работу делает.
avtech
барон
alexpv
Обычный загородный коттедж вижу, обычные автомашины, снегоход, детские велосипеды вижу, какое-то еще привычное для гаража барохло вижу, велотренажер вижу... мешков с наркотиками на 62кг не вижу...
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