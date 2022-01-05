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Не «день Бэкхема» для компании Nordwind Airlines в Петербурге: один борт вернулся после взлета, а второй не может вылететь третий час

Пассажиры двух рейсов компании Nordwind Airlines сообщают о задержках вылетов. Причины разные.

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Как рассказали «Фонтанке» 5 января читатели, рейс на Симферополь, запланированный на 12:00, не вылетел и в 17 часов. Борт на Белград, по данным пассажиров, отправленный с полуторачасовой задержкой в Белград, совершил несколько кругов рядом с Пулково, а потом вернулся обратно. «Также ранее был задержан вылет рейса в Ереван. Никаких комментариев со стороны авиакомпании пока не последовало», — жалуются пассажиры.

Как уточнили «Фонтанке» в Пулково, рейс на Симферополь задерживается на вылет из-за позднего прибытия самолета из Крыма. Самолет на Белград не вылетел вовремя из-за технической неисправности.

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, готов к обслуживанию пассажиров и воздушных судов на прилёт и вылет.

Комментариев от Nordwind Airlines на момент публикации новости «Фонтанка» не получила.

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Комментарии (1)

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Весьма странные комментарии... Самолет в Белград вылетел с пассажирами и наверняка вернулся из-за какой-то неисправности. А вот рейс на Симферополь был задержан отнюдь не из-за опоздания самолета из Крыма! Пассажиров загрузили в самолет по расписанию. А дальше началась беготня наземных служб к пилоту, который в итоге к 13.00 (спустя почти 1,5 часа после посадки) принял решение высадить пассажиров и устранять то, что ему не понравилось. Багаж при этом не выгружали и только к 16.00 загрузили пассажиров обратно в самолет. Сам борт только к 17.00на чал руление и ушел на ВПП в 17.20.
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