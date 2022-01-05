Не «день Бэкхема» для компании Nordwind Airlines в Петербурге: один борт вернулся после взлета, а второй не может вылететь третий час

Как рассказали «Фонтанке» 5 января читатели, рейс на Симферополь, запланированный на 12:00, не вылетел и в 17 часов. Борт на Белград, по данным пассажиров, отправленный с полуторачасовой задержкой в Белград, совершил несколько кругов рядом с Пулково, а потом вернулся обратно. «Также ранее был задержан вылет рейса в Ереван. Никаких комментариев со стороны авиакомпании пока не последовало», — жалуются пассажиры.



Как уточнили «Фонтанке» в Пулково, рейс на Симферополь задерживается на вылет из-за позднего прибытия самолета из Крыма. Самолет на Белград не вылетел вовремя из-за технической неисправности.

