«Посадили в машину, требовали 500 тысяч». Троих задержали по делу о похищении петербуржца

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне около четырех дня в полицию с рассказом о похищении обратился мужчина. Он пояснил, что у дома 11 на Пулковской улице трое вышли из автомобиля «Ауди», схватили прохожего, избили, затолкали в машину и поехали в сторону метро «Звездная».



Через два часа автомобиль остановили по горячим следам на проспекте Юрия Гагарина. В машине сидели четверо — всех доставили в отдел полиции, и один написал заявление о похищении.



По словам 33-летнего мужчины, агрессоры ему неизвестны. Они якобы требовали у похищенного 500 тысяч рублей, но тот смог занять у 19-летнего знакомого только 300 тысяч.

