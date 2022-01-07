«Посадили в машину, требовали 500 тысяч». Троих задержали по делу о похищении петербуржца

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне около четырех дня в полицию с рассказом о похищении обратился мужчина. Он пояснил, что у дома 11 на Пулковской улице трое вышли из автомобиля «Ауди», схватили прохожего, избили, затолкали в машину и поехали в сторону метро «Звездная».
Через два часа автомобиль остановили по горячим следам на проспекте Юрия Гагарина. В машине сидели четверо — всех доставили в отдел полиции, и один написал заявление о похищении.
По словам 33-летнего мужчины, агрессоры ему неизвестны. Они якобы требовали у похищенного 500 тысяч рублей, но тот смог занять у 19-летнего знакомого только 300 тысяч.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых задержали. Им от 33 до 39 лет, двое не работают, один устроен уборщиком в ТСЖ, а в 2010 году был осужден на 9 лет по статье о наркотиках, но вышел в 2013-м условно-досрочно. Другой задержанный в сентябре оказался под подпиской о невыезде из-за пьяного вождения.