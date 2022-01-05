Мама мальчика, тонувшего в бассейне спа-отеля в Петергофе, рассказала о помощи отдыхающих при реанимации

Тут по этому поводу двоякая ситуация. С одной стороны помочь надо было. Но делать искусственное дыхание, во-первых не каждый сможет, тем более ребёнку ( там можно ненароком и рёбра сломать ( а это может и до уголовного дела дойти)), а во-вторых в каждом физкультурно-оздоровительном комплексе должен быть врач. Или хотя бы человек с медобразованием, раз уж бассейн там разместили, зная, что там будут купаться дети. Но наверное сэкономили, как обычно в России получается.