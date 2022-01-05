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Мама мальчика, тонувшего в бассейне спа-отеля в Петергофе, рассказала о помощи отдыхающих при реанимации

Врачи оценивают состояние пятилетнего мальчика, который чуть не утонул в бассейне спа-отеля, как стабильное. Об этом «Фонтанке» 5 января сообщила его мама.

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По её словам, ребенок продолжает находиться в стационаре под наблюдением.

Женщина вместе с мужем и тремя детьми приехала ненадолго отдохнуть в отель на Гофмейстерской улице в Петергофе. «Конечно же, родители должны смотреть за ребенком, но я считаю, что должен быть в таком заведении специалист, умеющий оказать первую помощь. Нам повезло, что среди отдыхающих оказалась доктор, которая сделала все необходимое до приезда скорой. К сожалению, мы не знаем, как ее зовут, но бесконечно ей благодарны за профессионально оказанную помощь до приезда скорой», — сообщила мама пострадавшего малыша.

«Фонтанка» писала, что скорую вызвали в отель накануне около пяти вечера. Из бассейна медики увезли пятилетнего с признаками утопления в пресной воде.

Прокуратура района начала проверку обстоятельств произошедшего.

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Комментарии (7)

263824501
Надеюсь мамашу штрафанут хорошенько. И запретят сидеть в интернете, пока дети не вырастут.
VKuser2583697
Тут по этому поводу двоякая ситуация. С одной стороны помочь надо было. Но делать искусственное дыхание, во-первых не каждый сможет, тем более ребёнку ( там можно ненароком и рёбра сломать ( а это может и до уголовного дела дойти)), а во-вторых в каждом физкультурно-оздоровительном комплексе должен быть врач. Или хотя бы человек с медобразованием, раз уж бассейн там разместили, зная, что там будут купаться дети. Но наверное сэкономили, как обычно в России получается.
Гражданкa
а для малышей отдельные бассейны?
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