Мама мальчика, тонувшего в бассейне спа-отеля в Петергофе, рассказала о помощи отдыхающих при реанимации

По её словам, ребенок продолжает находиться в стационаре под наблюдением.
Женщина вместе с мужем и тремя детьми приехала ненадолго отдохнуть в отель на Гофмейстерской улице в Петергофе. «Конечно же, родители должны смотреть за ребенком, но я считаю, что должен быть в таком заведении специалист, умеющий оказать первую помощь. Нам повезло, что среди отдыхающих оказалась доктор, которая сделала все необходимое до приезда скорой. К сожалению, мы не знаем, как ее зовут, но бесконечно ей благодарны за профессионально оказанную помощь до приезда скорой», — сообщила мама пострадавшего малыша.
«Фонтанка» писала, что скорую вызвали в отель накануне около пяти вечера. Из бассейна медики увезли пятилетнего с признаками утопления в пресной воде.
Прокуратура района начала проверку обстоятельств произошедшего.