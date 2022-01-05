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Пятилетний мальчик тонул в бассейне спа-отеля на юге Петербурга

Врачи детской больницы № 1 спасают ребенка, который пошел ко дну в бассейне спа-отеля в Петергофе.

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Как стало известно «Фонтанке» 5 января, ЧП в заведении на Гофмейстерской улице в Петергофе произошло накануне около 17 часов. Скорая увезла в больницу пятилетнего мальчика с признаками утопления в пресной воде. Ребенка достали из бассейна отеля, где он отдыхал вместе с родителями. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое.

Семья ребенка полная, на учете в ОДН не состоит. Спа-отель они выбирали как ближайший к их дому. «Фонтанка» запросила комментарий в заведении.

Проверку ведет следственный комитет.

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