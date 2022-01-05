Водитель «Мерседеса» в Петербурге трое суток проведет под арестом за разбитое стекло автобуса и плевки в водителя

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 января, Петроградский райсуд привлек к административной ответственности мужчину, обвиняемого в мелком хулиганстве.



Он, как писала «Фонтанка», 3 декабря около десяти вечера у дома 1 по Малому проспекту заблокировал на «Мерседесе» движение рейсового автобуса № 191 (перевозчик «Питеравто»). После чего вышел из машины, оскорблял водителя, плюнул в него и разбил рукой стекло автобуса.



Мужчина свою вину в суде признал частично, оправдывая себя тем, что якобы автобус его подрезал. При этом он уверял, что не плевал в водителя и стекло не бил.

