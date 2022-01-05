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Водитель «Мерседеса» в Петербурге трое суток проведет под арестом за разбитое стекло автобуса и плевки в водителя

Суд в Петербурге отправил в изолятор на трое суток мужчину, который разбил окно в рейсовом автобусе.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 января, Петроградский райсуд привлек к административной ответственности мужчину, обвиняемого в мелком хулиганстве.

Он, как писала «Фонтанка», 3 декабря около десяти вечера у дома 1 по Малому проспекту заблокировал на «Мерседесе» движение рейсового автобуса № 191 (перевозчик «Питеравто»). После чего вышел из машины, оскорблял водителя, плюнул в него и разбил рукой стекло автобуса.

Мужчина свою вину в суде признал частично, оправдывая себя тем, что якобы автобус его подрезал. При этом он уверял, что не плевал в водителя и стекло не бил.

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток. Полиция также возбудила по факту уголовное дело по статье «вандализм».

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Комментарии (14)

sergeant-1
Неплохо бы сутки заменить годами....
radon
"Не брат ты мне-..." (с) и далее по всем известному тексту.
Zloi_prohozhiy
Как можно это трусливое существо, которое боится даже ответить за свой поступок, называть в новости "мужчиной"?
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