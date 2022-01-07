В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве после того, как врачам привезли мужчину с ножевым ранением

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что трое на автомобиле «Хендай Солярис» привезли мужчину в скорую и рассказали, что якобы подобрали его у метро «Гражданский проспект». По версии полиции, конфликт разгорелся во время поездки в машине, один из пассажиров нанес несколько ударов ножом оппоненту. После этого он ушел домой, а свидетели придумали историю про то, что подобрали пострадавшего на улице и повезли его в скорую.



Подозреваемого, 29-летнего гражданина среднеазиатского государства, задержали в квартире дома 25/1 по улице Ушинского. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

