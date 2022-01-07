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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве после того, как врачам привезли мужчину с ножевым ранением

История про то, как мужчину со смертельным ножевым ранением в горло привезли к подстанции скорой помощи на улице Карпинского, обрастает подробностями и задержанными. Как сообщили 7 января в ГУ МВД по региону, по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве.

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Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что трое на автомобиле «Хендай Солярис» привезли мужчину в скорую и рассказали, что якобы подобрали его у метро «Гражданский проспект». По версии полиции, конфликт разгорелся во время поездки в машине, один из пассажиров нанес несколько ударов ножом оппоненту. После этого он ушел домой, а свидетели придумали историю про то, что подобрали пострадавшего на улице и повезли его в скорую.

Подозреваемого, 29-летнего гражданина среднеазиатского государства, задержали в квартире дома 25/1 по улице Ушинского. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Комментарии (4)

AlBerkut
А порезанный откуда, соплеменник?
А остальные 'три мушкетёра' за укрывательство преступления уже задержаны, или пока только в розыск объявлены?
Да и вообще, может мы тут дикари, не понимаем высоких отношений и дуэльного кодекса 'гасконцев' 🤔
261219711
в больнице лечат всех, из азии и закавказья тоже, а кто -то здесь призывал своих невакционированных граждан не лечить или за деньги!
Athair
Блин, не угадал происхождение - оказывается, это не суздальцы с костромичами были... Вот ведь незадача-то.
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