На Нахимова полыхала квартира на 7-м этаже, из окон спасали людей

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины второго часа дня 2 января на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Нахимова, 1. К приезду пожарных полыхало на седьмом этаже, в окнах люди просили о помощи.
Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн </a>
С помощью пожарной автолестницы сняли шестерых, в том числе женщину, которая оказалась заблокирована на горящем этаже. Ещё 25 жильцов спасатели вывели по маршевой лестнице. По данным МЧС, всего эвакуировано пятьдесят человек.
На седьмом этаже горела комната площадью 15 квадратных метров и 20 «квадратов» коридора. В 14:15 пожар локализовали.
Пострадавшую женщину госпитализируют с отравлением угарным газом.
В «Пассажиравтотрансе» сообщили, что для размещения эвакуированных жильцов предоставлен автобус.