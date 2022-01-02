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На Нахимова полыхала квартира на 7-м этаже, из окон спасали людей

Больше тридцати человек спасли из здания бывшего общежития на Васильевском острове, где 2 января разгорелся пожар. Пострадала женщина, которую при помощи автолестницы снимали с горящего этажа.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины второго часа дня 2 января на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Нахимова, 1. К приезду пожарных полыхало на седьмом этаже, в окнах люди просили о помощи.

Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн </a>

С помощью пожарной автолестницы сняли шестерых, в том числе женщину, которая оказалась заблокирована на горящем этаже. Ещё 25 жильцов спасатели вывели по маршевой лестнице. По данным МЧС, всего эвакуировано пятьдесят человек.

На седьмом этаже горела комната площадью 15 квадратных метров и 20 «квадратов» коридора. В 14:15 пожар локализовали.

Пострадавшую женщину госпитализируют с отравлением угарным газом.

В «Пассажиравтотрансе» сообщили, что для размещения эвакуированных жильцов предоставлен автобус.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

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Комментарии (5)

angel of death
и пожарникам как обычно не проехать, ибо водятлы, разбрасывая свои корыта повсюду, даже не задумываются о том, что завтра им самим может понадобиться помощь....
а ведь спасение утопающих - в первую очередь дело рук самих утопающих...
Ruth D. Armstead
около половины второго часа дня 2 января.....
VKuser263827127
Балт. завода общага. В народе зовётся Пентагоном из-за формы
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