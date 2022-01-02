На Нахимова полыхала квартира на 7-м этаже, из окон спасали людей

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины второго часа дня 2 января на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Нахимова, 1. К приезду пожарных полыхало на седьмом этаже, в окнах люди просили о помощи.

С помощью пожарной автолестницы сняли шестерых, в том числе женщину, которая оказалась заблокирована на горящем этаже. Ещё 25 жильцов спасатели вывели по маршевой лестнице. По данным МЧС, всего эвакуировано пятьдесят человек.



На седьмом этаже горела комната площадью 15 квадратных метров и 20 «квадратов» коридора. В 14:15 пожар локализовали.