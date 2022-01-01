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Бил как перевоспитавшийся. В «Максидоме» на Васильевском программист из-за маски взялся за пистолет

Наряд ГИБДД вступился за петербуржца, которого другой уже охаживал ногой. Выяснилось, что лупили за дело, но повязали обоих. Помятому грозит хулиганка за запугивание кассирши оружием, а активисту влепили превышение гражданской обязанности. «Фонтанка» дает эту предновогоднюю зарисовку, вот только маму жалко.

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Фото: скриншот видео
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По информации нашего издания, когда 31 декабря на часах было где-то 17:40, в «Максидоме» на Уральской улице Васильевского острова произошел своего рода несчастный случай. А начиналось все чинно: 35-летний Иван приехал с мамой покупать люстру. Как это мило. Когда очередь в кассу подошла к нашему ньюсмейкеру, кассирша гипермаркета попросила его надеть медицинскую маску. Во-первых, он сделал ей уже надоевшее всем политическое заявление — нет такого закона, права не имеет. А она была вредна и непреклонна. Во-вторых, у Вани с собой был пистолет Макарова. Вот кассирша и увидела ствол перед своим лицом, мол, вопросы еще есть?

«Фонтанка.ру»

Действительно, новогодняя толкотня замерла, а кассирша рассчитала нервного товарища, за что ее винить сложно. Воодушевленный победой, посетитель направился к выходу. Причем оставив маму один на один как с ситуацией, так и с оплаченной люстрой. Но это не стало бы новогодней справедливостью, если бы в очереди не оказался еще один Иван. И причем тоже 35-летний. Он догнал антимасочника уже на улице и для начала влепил ему по носу.

Наверняка что-то еще добавил из устного. Когда нарушитель карантина немного прилег в снег, то человек с активной гражданской позицией жахнул ему еще разок, и притом ногой. В этот момент, как назло, мимо проезжал наряд ГИБДД Василеостровского района. Непорядок и безобразие были пресечены. Для начала их подобрали, потом обогрели в салоне служебной автомашины. В непринужденной беседе с полицейскими оба кое-что сообщили и о причине мордобоя, и о себе. Тот, кто с пистолетом, — Иван Первый, мол, он абсолютно социальный и к тому же программист в солидной фирме. Тот, кто встал на охрану правопорядка, — Иван Второй, что он с трудной судьбой — сидел, но встал на путь исправления. Сами видите.

В итоге избитого повезли в больницу со сломанным носом, а защитника конституционного строя — в участок. Журналист «Фонтанки» позвонил пострадавшему во всех отношениях — Ивану Первому.

— Иван Владимирович, как же так?

— Не сдержался.

— Сильно досталось?

— Сильно. Когда я уже отошел от магазина, мне на плечо кто-то руку положил, я обернулся и мало что уже помню.

— Новый год как встретили?

— В клетке, — щемяще ответил собеседник.

— Вы сейчас где?

— У следователя.

— Хороший следователь?

— Хороший.

— Мама как?

— Я ей еще не звонил.

— Как же так! Позвоните обязательно.

— Обещаю, позвоню.

Теперь программисту грозит реальная хулиганка, хотя его ПМ оказался пневматический, а на судимого выписали протокол по мелкому хулиганству. Потому как все-таки превысил полномочия и меры. Все же если у заступника кассирши найдется грамотный адвокат, то можно выйти из положения. Он ведь не знал, что пневматика, так что налицо — гражданский арест.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот видео

Эта форма задержания предусмотрена статьей 38 УК, а также Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 года. Если кратко, то так: право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его совершении; положения статьи 38 УК могут быть применены в отношении указанных лиц в случае причинения ими вреда при задержании лица, совершившего преступление.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (110)

АдМиРал
Не буду оценивать каждого участника конфликта, оказавшегося в полиции, это сделает наш самый гуманный в мире суд. Вопрос один - за что получает деньги служба охраны "Максидома", и какая там система безопасности, если человек со стволом спокойно выходит из магазина? А если бы за тыканием в лицо ствола последовала бы фраза "... деньги из кассы, в пакет! "?
VF812
По старому кодексу у программиста была б вторая часть по хулиганке до пяти лет, а тут пока мелкое...
zlopopik
Люстру покупали, говоришь?
А была ли мама?
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