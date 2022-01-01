Бил как перевоспитавшийся. В «Максидоме» на Васильевском программист из-за маски взялся за пистолет

По информации нашего издания, когда 31 декабря на часах было где-то 17:40, в «Максидоме» на Уральской улице Васильевского острова произошел своего рода несчастный случай. А начиналось все чинно: 35-летний Иван приехал с мамой покупать люстру. Как это мило. Когда очередь в кассу подошла к нашему ньюсмейкеру, кассирша гипермаркета попросила его надеть медицинскую маску. Во-первых, он сделал ей уже надоевшее всем политическое заявление — нет такого закона, права не имеет. А она была вредна и непреклонна. Во-вторых, у Вани с собой был пистолет Макарова. Вот кассирша и увидела ствол перед своим лицом, мол, вопросы еще есть?

Действительно, новогодняя толкотня замерла, а кассирша рассчитала нервного товарища, за что ее винить сложно. Воодушевленный победой, посетитель направился к выходу. Причем оставив маму один на один как с ситуацией, так и с оплаченной люстрой. Но это не стало бы новогодней справедливостью, если бы в очереди не оказался еще один Иван. И причем тоже 35-летний. Он догнал антимасочника уже на улице и для начала влепил ему по носу.

Наверняка что-то еще добавил из устного. Когда нарушитель карантина немного прилег в снег, то человек с активной гражданской позицией жахнул ему еще разок, и притом ногой. В этот момент, как назло, мимо проезжал наряд ГИБДД Василеостровского района. Непорядок и безобразие были пресечены. Для начала их подобрали, потом обогрели в салоне служебной автомашины. В непринужденной беседе с полицейскими оба кое-что сообщили и о причине мордобоя, и о себе. Тот, кто с пистолетом, — Иван Первый, мол, он абсолютно социальный и к тому же программист в солидной фирме. Тот, кто встал на охрану правопорядка, — Иван Второй, что он с трудной судьбой — сидел, но встал на путь исправления. Сами видите.