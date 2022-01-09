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После публикации «Фонтанки» семья из Петербурга, которая застряла в Шарм-эль-Шейхе, вылетела на родину

Семья из четырех человек с трехлетним ребенком, которая не улетела со всеми пассажирами задержанного рейса ZF 998 авиакомпании Azur Air, села в самолет до Москвы. Из столицы они доберутся в Петербург.

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Как рассказали петербуржцы 9 января, после публикации «Фонтанки» к решению их вопроса подключился даже директор аэропорта в Египте.

Авиакомпания сообщала, что из 336 пассажиров рейса, шестеро опоздали на посадку.

В Azur Air уверяли, что сделали все для того, чтобы пассажиры узнали о новом времени вылета. Петербуржцы же сообщали, что не получали ни смс, ни сообщения с ресепшена отеля, куда их поселили на время.

Проблема с возвращением петербуржцев из Шарм-эш-Шейха возникла из-за неисправности самолета. Из-за этого вовремя не вылетел борт из Пулково в Египет.

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