После публикации «Фонтанки» семья из Петербурга, которая застряла в Шарм-эль-Шейхе, вылетела на родину

Как рассказали петербуржцы 9 января, после публикации «Фонтанки» к решению их вопроса подключился даже директор аэропорта в Египте.



Авиакомпания сообщала, что из 336 пассажиров рейса, шестеро опоздали на посадку.

В Azur Air уверяли, что сделали все для того, чтобы пассажиры узнали о новом времени вылета. Петербуржцы же сообщали, что не получали ни смс, ни сообщения с ресепшена отеля, куда их поселили на время.

Проблема с возвращением петербуржцев из Шарм-эш-Шейха возникла из-за неисправности самолета. Из-за этого вовремя не вылетел борт из Пулково в Египет.