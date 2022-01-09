Четверых туристов из Петербурга, включая трехлетнего ребенка, забыли в Шарм-эш-Шейхе после проблем с вылетом

Как рассказали «Фонтанке» петербуржцы 9 января, вместе с остальными пассажирами рейса ZF 998 авиакомпании Azur Air их привезли в отель «Конкорд Спорт» накануне. Около семи вечера к ним постучали в номер и попросили спуститься на ресепшн. Там семье с двумя детьми — 17 и 3 лет сообщили, что их самолет улетел.
«Мы обратились к представителю туроператора. Он сообщил, что их ответственность закончилась в момент приезда пассажиров в отель. А авиакомпании уверяли, что в 12 часов всем отправили смс с новым временем вылета, а мы якобы не открыли дверь, когда к нам стучались. Но никто к нам не приходил. Мы ждали все это время на чемоданах в ожидании вылета», — жалуются туристы.
Теперь ни туроператор «Нефер тру», ни Azur Air не берутся помочь петербуржцам, а предлагают им купить новые билеты за 100 тысяч рублей. Причем через Москву, а не напрямую в Петербург.
Консульство России в Египте пока также не откликнулось на просьбы о помощи.
«Фонтанка» писала, что петербуржцы застряли накануне и в Пулково, и в Шарм-эш-Шейхе из-за неисправного борта Azur Air.