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Четверых туристов из Петербурга, включая трехлетнего ребенка, забыли в Шарм-эш-Шейхе после проблем с вылетом

Семья из четырех человек вторые сутки не может вернуться в Петербург. После замены неисправного борта их забыли в отеле.

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Как рассказали «Фонтанке» петербуржцы 9 января, вместе с остальными пассажирами рейса ZF 998 авиакомпании Azur Air их привезли в отель «Конкорд Спорт» накануне. Около семи вечера к ним постучали в номер и попросили спуститься на ресепшн. Там семье с двумя детьми — 17 и 3 лет сообщили, что их самолет улетел.

«Мы обратились к представителю туроператора. Он сообщил, что их ответственность закончилась в момент приезда пассажиров в отель. А авиакомпании уверяли, что в 12 часов всем отправили смс с новым временем вылета, а мы якобы не открыли дверь, когда к нам стучались. Но никто к нам не приходил. Мы ждали все это время на чемоданах в ожидании вылета», — жалуются туристы.

Теперь ни туроператор «Нефер тру», ни Azur Air не берутся помочь петербуржцам, а предлагают им купить новые билеты за 100 тысяч рублей. Причем через Москву, а не напрямую в Петербург.

Консульство России в Египте пока также не откликнулось на просьбы о помощи.

«Фонтанка» писала, что петербуржцы застряли накануне и в Пулково, и в Шарм-эш-Шейхе из-за неисправного борта Azur Air.

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Комментарии (4)

Analyst
В каждой тургруппе есть люди которых вечно приходится ждать, перезванивать и т.п. Скорее всего опоздавшие сами виноваты, купят билеты и прилетят. Не понял, только при чем тут консульство.
Nautis
А новость в чем?)
Я Иванов
В пандемию турист это диагноз.
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