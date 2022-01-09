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Azur Air: Шесть пассажиров не улетели из Шарм-эш-Шейха в Петербург, автобус их ждал до последнего у отеля

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Шесть человек из 336 пассажиров задержанного рейса ZF-994 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург не приехали в аэропорт к моменту вылета. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании 9 января.

По данным представителя Azur Air, они заселили пассажиров задержанного рейса в гостиницу. Им были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.

«Всех пассажиров каждые два часа информировали о новом времени вылета посредством СМС, кроме того, в оповещении помогал персонал отеля. Несмотря на все предпринятые меры, на трансфер в аэропорт к новому времени вылета не пришли 6 человек из 336 пассажиров», — сообщает пресс-служба.

При этом в авиакомпании уверяют, что до момента окончания регистрации они пытались связаться с опоздавшими, в том числе с помощью персонала гостиницы. Подготовленный отдельный автобус до последнего ждал их у отеля.

Установить связь с пассажирами удалось только после вылета рейса в Санкт-Петербург. Сейчас авиакомпания, по данным пресс-службы, вместе с туроператорами прорабатывает варианты возвращения пассажиров домой.

«Фонтанка» писала о том, что семья из четырех человек, в том числе трехлетний ребенок, не попали на рейс. По их словам, их не уведомили о времени нового вылета ни СМС, ни сотрудники отеля.

Петербуржцы из-за неисправного борта застряли накануне и в Пулково, и в Шарм-эш-Шейхе.

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Комментарии (8)

Ершистый старикашка
Пусть пешком теперь идут. Отдохнули, силы есть.
Алик-1
Чую, главный аргумент у оставшихся «а мы не знали…»
karbofos
Показания не сходятся.

Либо сотрудники гостиницы не помогали в поисках (у них же есть ключи, они могли открыть номер с туристами), либо туристы были в другом месте.
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