Azur Air: Шесть пассажиров не улетели из Шарм-эш-Шейха в Петербург, автобус их ждал до последнего у отеля

Шесть человек из 336 пассажиров задержанного рейса ZF-994 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург не приехали в аэропорт к моменту вылета. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании 9 января.
По данным представителя Azur Air, они заселили пассажиров задержанного рейса в гостиницу. Им были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.
«Всех пассажиров каждые два часа информировали о новом времени вылета посредством СМС, кроме того, в оповещении помогал персонал отеля. Несмотря на все предпринятые меры, на трансфер в аэропорт к новому времени вылета не пришли 6 человек из 336 пассажиров», — сообщает пресс-служба.
При этом в авиакомпании уверяют, что до момента окончания регистрации они пытались связаться с опоздавшими, в том числе с помощью персонала гостиницы. Подготовленный отдельный автобус до последнего ждал их у отеля.
Установить связь с пассажирами удалось только после вылета рейса в Санкт-Петербург. Сейчас авиакомпания, по данным пресс-службы, вместе с туроператорами прорабатывает варианты возвращения пассажиров домой.
«Фонтанка» писала о том, что семья из четырех человек, в том числе трехлетний ребенок, не попали на рейс. По их словам, их не уведомили о времени нового вылета ни СМС, ни сотрудники отеля.
Петербуржцы из-за неисправного борта застряли накануне и в Пулково, и в Шарм-эш-Шейхе.