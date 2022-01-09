Azur Air: Шесть пассажиров не улетели из Шарм-эш-Шейха в Петербург, автобус их ждал до последнего у отеля

Шесть человек из 336 пассажиров задержанного рейса ZF-994 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург не приехали в аэропорт к моменту вылета. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании 9 января.

По данным представителя Azur Air, они заселили пассажиров задержанного рейса в гостиницу. Им были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.

«Всех пассажиров каждые два часа информировали о новом времени вылета посредством СМС, кроме того, в оповещении помогал персонал отеля. Несмотря на все предпринятые меры, на трансфер в аэропорт к новому времени вылета не пришли 6 человек из 336 пассажиров», — сообщает пресс-служба.