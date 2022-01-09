На дорогах области в новогодние каникулы погибли больше 10 человек, девять детей попали в больницу

В праздничные дни в Ленобласти в ДТП погибли более десятка человек. 13 человек получили травмы, в том числе девять детей.



Как сообщает 47news, в России с начала 2022 года произошло около 2 тысяч аварий, в которых погибло более 230 человек. Основной причиной ДТП называют неблагоприятные дорожные условия.

1 января в Тихвине рейсовый автобус сбил пешехода. От полученных травм он скончался. 3 января у Рождествено на трассе «Псков» произошло лобовое столкновение трех машин: два человека погибли, в больницу увезли женщину и двоих детей.