На дорогах области в новогодние каникулы погибли больше 10 человек, девять детей попали в больницу

В праздничные дни в Ленобласти в ДТП погибли более десятка человек. 13 человек получили травмы, в том числе девять детей.
Как сообщает 47news, в России с начала 2022 года произошло около 2 тысяч аварий, в которых погибло более 230 человек. Основной причиной ДТП называют неблагоприятные дорожные условия.
1 января в Тихвине рейсовый автобус сбил пешехода. От полученных травм он скончался. 3 января у Рождествено на трассе «Псков» произошло лобовое столкновение трех машин: два человека погибли, в больницу увезли женщину и двоих детей.
Еще четверых увезли после столкновения «Хёндэ» и «Рено» в тот же день у поселка Сусанино.
Еще четверо, в том числе двое детей, были госпитализированы 4 января после аварии двух легковых автомобилей и туристического автобуса у деревни Доможирово. Один человек погиб.
5 января при столкновении «Ваза» и «Хёндэ» на дороге «Пустошка — Вырица» пострадали четверо, в том числе ребенок.
Два человека погибли на трассе «Россия», где Daewoo Nexia столкнулась с автомобилем скорой помощи.
Авария 8 января на трассе «Сортавала» собрала 7-километровую пробку на въезде в Петербург. В поселке Запорожское в тот же день «Фольксваген» врезался в столб, автомобиль оказался в кювете — снес бетонное ограждение. Водитель погиб.