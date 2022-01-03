В ДТП на Киевском шоссе погибли водители двух машин, еще три человека пострадали

Издание 47news со ссылкой на экстренные службы пишет о двух погибших водителях из «Хёндэ» и «Рено». Спасатели деблокируют их и еще троих пострадавших. На участке организовано реверсивное движение.



По предварительным данным, около двух часов дня 3 января на 82 километре трассы Р-23 «Псков», на подъезде к селу Рождествено, лоб в лоб столкнулись легковые «Хендэ», «Рено» и «Чери». На данный момент в районе аварии онлайн-сервисы фиксируют пробку протяженностью в несколько километров.

