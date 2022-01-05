Третья погибшая в «час смертельных ДТП» в Ленобласти — пассажирка «Матиза». Участником аварии стал военный без прав

Как сообщает 5 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около 11:40 минут на 145-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков (Киевское шоссе) на развязке 61-летний петербуржец на «Дэу Матизе» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной «Шкодой Рапид» под управлением 24-летнего водителя. 54-летняя пассажирка «Матиза», жительница Петербурга, скончалась на месте происшествия;

В общей сложности три ДТП унесли четыре жизни. Все они случились в течение одного часа, причём в светлое время суток, и по одной и той же причине — из-за выезда на встречную полосу.

Водитель «Шкоды», по данным полиции, ранее был лишен водительского удостоверения. По сведениям «Фонтанки», «Шкода» принадлежит 39-летнему мужчине, а за рулём был молодой военнослужащий, проживающий в Луге. В 2021 году он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе превышение скорости и езду в пьяном виде. На этот раз на него составили протокол за вождение без прав и передали военной полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель «Дэу» к административной ответственности в 2021 году не привлекался.



Напомним, вчера в 11:20 на дороге Пески — Сосново у Коробицыно погибла 44-летняя петербурженка. Её занесло на встречную полосу под «Сканию». Она также не привлекалась к административной ответственности в 2021 году.



Около 12:30 на трассе «Кола» у деревни Доможирово водитель «Шкоды» выехал на встречку при обгоне, ударил встречный «Фольксваген Тигуан» и задел экскурсионный автобус, который пытался обогнать. На месте погибла пассажирка «Шкоды» — предположительно жена водителя. Позже в больнице скончался и водитель «Тигуана», у которого сегодня день рождения. В реанимацию попали ещё двое взрослых и двое детей. 16-летнего юношу госпитализировали, но в тот же день выписали.

