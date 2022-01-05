Умер ещё один участник ДТП на «Коле» — водитель «Тигуана». В свой день рождения

Как стало известно «Фонтанке» 5 января, авария разрушила жизни двух семей. В «Шкоде Октавии» ехали, судя по именам и фамилиям, муж с женой и их трехлетний сын. За рулём был 36-летний глава семейства, петербуржец. Именно он, по предварительной версии, при обгоне выехал на полосу встречного движения , врезался во встречный «Фольксваген Тигуан», затем задел обгоняемый автобус «Нефаз» с туристами и вылетел в кювет.

Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти выросло. Теперь их два. В больнице скончался водитель «Фольксвагена».

Сам водитель «Шкоды» и его сын в тяжёлом состоянии попали в реанимацию. 31-летняя мать ребёнка скончалась на месте. Очевидцы рассказывали, что она сидела на заднем сиденье и ударилась о водительское кресло.



В «Фольксвагене» ехали водитель — хозяин машины, которому сегодня должно было бы исполниться 54 года, 46-летняя женщина с такой же фамилией, как у водителя, и двое несовершеннолетних пассажиров. Женщина и 11-летний мальчик попали в реанимацию. 16-летнего юношу с места ДТП госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а затем отпустили домой.



В автобусе находился 41 человек. Они, напомним, ехали в восстановленную деревню Верхние Мандроги, где находится туристический комплекс.



По факту ДТП, напомним, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

