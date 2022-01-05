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Умер ещё один участник ДТП на «Коле» — водитель «Тигуана». В свой день рождения

Авария с двумя легковыми машинами и экскурсионным автобусом у деревни Доможирово разрушила жизни двух семей.

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Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти выросло. Теперь их два. В больнице скончался водитель «Фольксвагена».

Как стало известно «Фонтанке» 5 января, авария разрушила жизни двух семей. В «Шкоде Октавии» ехали, судя по именам и фамилиям, муж с женой и их трехлетний сын. За рулём был 36-летний глава семейства, петербуржец. Именно он, по предварительной версии, при обгоне выехал на полосу встречного движения, врезался во встречный «Фольксваген Тигуан», затем задел обгоняемый автобус «Нефаз» с туристами и вылетел в кювет.

Сам водитель «Шкоды» и его сын в тяжёлом состоянии попали в реанимацию. 31-летняя мать ребёнка скончалась на месте. Очевидцы рассказывали, что она сидела на заднем сиденье и ударилась о водительское кресло.

В «Фольксвагене» ехали водитель — хозяин машины, которому сегодня должно было бы исполниться 54 года, 46-летняя женщина с такой же фамилией, как у водителя, и двое несовершеннолетних пассажиров. Женщина и 11-летний мальчик попали в реанимацию. 16-летнего юношу с места ДТП госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а затем отпустили домой.

В автобусе находился 41 человек. Они, напомним, ехали в восстановленную деревню Верхние Мандроги, где находится туристический комплекс.

По факту ДТП, напомним, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Комментарии (12)

мухомор
ах-ха-ха.
в комментариях опять балаган школоты свидетелей автобанов и интерстейтов. Ведь во всём цивилизованном мире дороги только такие. Других нет. Единственное, что весь мир они изучают по фильмам с Вин Дизилем и попки греют на пляжах Анталии. Зато эксперты.
Вот бывало едешь из Стокгольма в Гётеборг. Ну или в Остерсунд на север к лыжам. А там 1+1 изредка меняющиеся на 1+2 для обгонов. И думаешь, вот место саабовской военщины лучше бы дороги строили. Или едешь в Оулу. Там вообще беспросветные 1+1 и полдороги даже обочины нет по старой финской традиции. Едешь и думаешь, вот старина Маннергейм бы за такое расстрелял.
То ли дело в России. Вот отбойники виноваты. Два дня подряд на киевке замесы. То бабка полоумная на седьмом десятке в пургу по встречке вваливает, то матизы в лишенцев влетают. И казалось бы проблема же очевидна. Она в головах людей, которые в большинстве не в состоянии просто соблюдать правила и нормы. Но нет, это сами знаете кто.
HomerMP
Можно было бы построить дорогу с разделительной полосой, но гораздо интереснее заниматься Украиной и Сирией.
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