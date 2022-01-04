Смертельное ДТП на «Коле» устроил мужчина при обгоне. Погибшая женщина сидела сзади с ребёнком

По факту смертельного ДТП на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе 4 января возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В предыдущем сообщении главка говорилось, что автомобилем «Шкода Октавия» управляла женщина. Эта версия не получила подтверждения. По уточнённой информации, за рулём был 36-летний мужчина — он при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, врезался в «Фольксваген Тигуан», а затем в автобус, после чего съехал в кювет. 31-летняя пассажирка «Шкоды» скончалась на месте. По данным ГУ МВД, госпитализированы трое. Аварийно-спасательная служба Ленобласти сообщала о шести пострадавших, в их числе два ребёнка из «Тигуана» и 4-летний малыш из «Шкоды».

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» подтверждают, что погибшая женщина была пассажиркой. «Находились в этом автобусе, — рассказывает Илья. — За рулем был мужчина, а женщина сидела сзади с ребенком. Вот фото сразу после момента аварии». «Всё правильно, девушка была на заднем сиденье с ребёнком. Мы были там. «Шкоду» занесло, и «Фольксваген» врезался в них», — добавляет Валентина. «[У автомобиля] «Шкода» спереди живого места нету. И сзади прилично добавили. Удар лицом о кресло водителя, перелом основания черепа», — пишет Алексей.



«Проезжали мимо, страшное зрелище... Погибшую женщину в этот момент уже доставали спасатели, а с правой стороны пустое детское кресло (ребёнка увезли на скорой). Очень жаль и женщину, и малыша, который остался без мамы», — делится Наталья.



По словам Евгении, трасса в этом месте «нормальная», «дорога не извилистая, разметку видно, машина не скользит, не кидает, снег не шёл, впереди идущие машины видно хорошо».

По информации «Фонтанки», все транспортные средства — с петербургскими госномерами. Экскурсионный автобус «Нефаз», в котором находились более 40 человек, был задет «Шкодой» по касательной. Он следовал из Санкт-Петербурга в Верхние Мандроги, где находится туристический комплекс — старинная деревня, которая была сожжена в годы Великой Отечественной войны и возрождена в наше время.

