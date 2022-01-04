На «Коле» погибла предполагаемая виновница ДТП. Туристы не доехали до возрождённой деревни

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 4 января женщина на «Шкоде Октавии» при совершении обгона выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Фольксваген Тигуан», в автобус, а затем съехала в кювет. «В результате ДТП женщина-водитель «Шкоды» скончалась на месте, пассажиры «Шкоды», мужчина и 5-летний ребенок, в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Один пассажир «Фольксвагена» также госпитализирован. Пассажиры автобуса травмы не получили», — отмечается в сообщении главка.

Данные Аварийно-спасательной службы Ленобласти немного отличаются. В информации службы говорится, что погибла пассажирка «Шкоды», а пострадали водитель и 4-летний ребёнок. В «Фольксвагене» же пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Спасатели поисково-спасательного отряда Лодейное Поле деблокировали двоих пострадавших из «Фольксвагена» и передали сотрудникам Скорой помощи.



По информации «Фонтанки», все транспортные средства — с петербургскими госномерами. Экскурсионный автобус «Нефаз», в котором находились более 40 человек, был задет «Шкодой» по касательной. Он следовал из Санкт-Петербурга в Верхние Мандроги, где находится туристический комплекс — старинная деревня, которая была сожжена в годы Великой Отечественной войны и возрождена в наше время.



В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняли, что снегоочистка и обработка противогололедными материалами на данном участке трассы Р-21 выполнялись в нормативные сроки.

Напомним, ещё одно смертельное ДТП из-за выезда на встречную полосу произошло сегодня в районе Коробицыно. Кроме того, много аварий с выездами в кювет. В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.