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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге: ждём сильный снег

Об ухудшении погодных условий предупредило и ГУ МЧС по Петербургу.

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Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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Из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением в период с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Петербурга объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города со ссылкой на данные российского Росгидрометцентра.

«Жёлтый» уровень означает потенциально опасную погоду, отмечается в сообщении. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на машинах, а если ехать всё-таки надо, то быть предельно внимательными. Повышенную осторожность должны проявлять и пешеходы.

Об ухудшении погодных условий предупредило и ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Завтра, 5 января, ночью возможен сильный снег, налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Напомним, в Петербурге из-за небольшого потепления начали падать сосульки. Так оказалась разбита машина на Чкаловском проспекте. На дорогах, ведущих в Петербург, много аварий, в том числе на трассе «Кола» в ДТП с автобусом погиб человек.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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Комментарии (8)

VKuser54628618
Зимой снег- желтый уровень опасности, а если как в США ураган или как в Японии???
Leo.S
Хорошо живется беглому и компании, урони опасности обьявляют, названия циклонам выдумывают, а снег лежит горами, не проехать не пройти. И с ковидом отважно борются дармоеды.
АдМиРал
Синоптики как всегда наврали. На Васильевском снег уже валит вовсю. 16-50.
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