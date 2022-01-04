«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге: ждём сильный снег

Из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением в период с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Петербурга объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города со ссылкой на данные российского Росгидрометцентра.
«Жёлтый» уровень означает потенциально опасную погоду, отмечается в сообщении. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на машинах, а если ехать всё-таки надо, то быть предельно внимательными. Повышенную осторожность должны проявлять и пешеходы.
Об ухудшении погодных условий предупредило и ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Завтра, 5 января, ночью возможен сильный снег, налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.
Напомним, в Петербурге из-за небольшого потепления начали падать сосульки. Так оказалась разбита машина на Чкаловском проспекте. На дорогах, ведущих в Петербург, много аварий, в том числе на трассе «Кола» в ДТП с автобусом погиб человек.