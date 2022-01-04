FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

На Приморском шоссе автомобили массово летят в кювет

Автомобилисты говорят о «новогодней» манере вождения.

15
Печать

Сразу несколько аварий произошло на Приморском шоссе в Петербурге 4 января. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Массовое ДТП случилось на подъезде к Лисьему Носу. Две машины вынесло в кювет на левой полосе. Ещё один автомобиль оказался за отбойником справа у железнодорожных путей.

Ещё одна авария произошла километром ранее. Там также водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

Пользователи объясняют статистику летней резиной и «новогодним» способом вождения. Некоторые видят проблему в самой трассе. «По левой полосе не видно границы между асфальтом и гравийкой, а там в этом месте резкий переход в виде углубления к кювету, и машину несет. Вчера колесом наскочил. Снег уберут, увидите», — прокомментировал Евгений.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

ssr
Там всегда так...
AP-SPb
На фото нет ни одного автомобиля, только неуправляемые корытца на колесиках. Помноженные на девочек-блондинок (это не о половой принадлежности, это о навыках и здравомыслии) в качестве прокладок между баранкой и табуреткой, дают вполне закономерный результат.
260642011
Возомнили: номера грязные - камеры не страшны, значит можно тапку в пол. Все же гонщеги от рождения.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний