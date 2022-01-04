На Приморском шоссе автомобили массово летят в кювет

Сразу несколько аварий произошло на Приморском шоссе в Петербурге 4 января. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Массовое ДТП случилось на подъезде к Лисьему Носу. Две машины вынесло в кювет на левой полосе. Ещё один автомобиль оказался за отбойником справа у железнодорожных путей.
Ещё одна авария произошла километром ранее. Там также водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.
Пользователи объясняют статистику летней резиной и «новогодним» способом вождения. Некоторые видят проблему в самой трассе. «По левой полосе не видно границы между асфальтом и гравийкой, а там в этом месте резкий переход в виде углубления к кювету, и машину несет. Вчера колесом наскочил. Снег уберут, увидите», — прокомментировал Евгений.