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Ещё один упавший в кювет — на «Сортавале» под Петербургом. Там столкнулись трое

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Ещё одно ДТП со съездом в кювет произошло 4 января на автодороге А-121 «Сортавала» в районе развязки у деревни Керро во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:30 на 18-м километре трассы, в направлении Приозерска, столкнулись три попутные машины. Никто не пострадал.

Некоторое время движение было затруднено, но к 16 часам затор уже рассосался.

Пробка наблюдается на другом участке трассы — перед развязкой с КАД в направлении Петербурга. В этом «узком» месте часто бывают заторы, когда люди возвращаются в город с отдыха. Сейчас пользователи «Яндекса» также поставили здесь отметку о ДТП.

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Сегодня в Петербурге и Ленобласти много ДТП, часто водители не могут удержаться на асфальте и съезжают в кювет. Смертельные аварии произошли на «Коле» и в районе Коробицыно.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.

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Комментарии (1)

Mil Muertes
Вот, ещё трое. Навеяло.
Эстонский пограничник подходит к Ауди-кватро, в которой сидят пятеро мужиков:
- Ауди-кваттттро. Вас пятттеро. Один должен выттти.
- Ты че, обалдел? Кваттро - это привод на все четыре колеса у тачки. При чем тут кол-во пассажиров???
- Ничего не знаю. Ауди-кватттро. Вас пятттеро. Один должен выттти.
- Ты не понимаешь? Причем тут Кваттро и пассажиры?
Вобщем пол-часа втирали, тот ни в какую. Наконец не выдерживают:
- Зови начальника. Утомил!
- Начальнек заннят. Ооочень тяжелый случай. Фиат уно, едут трое.
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