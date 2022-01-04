Ещё один упавший в кювет — на «Сортавале» под Петербургом. Там столкнулись трое

Ещё одно ДТП со съездом в кювет произошло 4 января на автодороге А-121 «Сортавала» в районе развязки у деревни Керро во Всеволожском районе Ленинградской области.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:30 на 18-м километре трассы, в направлении Приозерска, столкнулись три попутные машины. Никто не пострадал.
Некоторое время движение было затруднено, но к 16 часам затор уже рассосался.
Пробка наблюдается на другом участке трассы — перед развязкой с КАД в направлении Петербурга. В этом «узком» месте часто бывают заторы, когда люди возвращаются в город с отдыха. Сейчас пользователи «Яндекса» также поставили здесь отметку о ДТП.
Сегодня в Петербурге и Ленобласти много ДТП, часто водители не могут удержаться на асфальте и съезжают в кювет. Смертельные аварии произошли на «Коле» и в районе Коробицыно.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.