Ещё один упавший в кювет — на «Сортавале» под Петербургом. Там столкнулись трое

Ещё одно ДТП со съездом в кювет произошло 4 января на автодороге А-121 «Сортавала» в районе развязки у деревни Керро во Всеволожском районе Ленинградской области.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:30 на 18-м километре трассы, в направлении Приозерска, столкнулись три попутные машины. Никто не пострадал.

