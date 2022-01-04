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Смертельное ДТП у Коробицыно: то, что внутри легковой машины, спрятали под красным покрывалом

По предварительной версии, водитель выехал на встречную полосу.

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Смертельное ДТП произошло 4 января в районе Коробицыно в Выборгском районе Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», около 11:20 на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье лоб в лоб столкнулись легковой и грузовой автомобили.

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В легковой машине погиб один человек. «Лучше опоздать, чем идти на обгон на таких дорогах», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Проезжая часть была очищена от снега и обработана. На дороге, по данным «Яндекса», есть небольшой затор.

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Напомним, на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе в ДТП с автобусом и двумя легковушками погиб один человек и пострадали пятеро.

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Комментарии (3)

260569221
Зачем закрыли то??
Abu-Denis
Насколько помню, у Коробицыно дорога так петляет, что и летом не будешь гнать, если жить охота.
Dim22
на видео видно как почищена и обработана
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