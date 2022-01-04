Смертельное ДТП у Коробицыно: то, что внутри легковой машины, спрятали под красным покрывалом

Смертельное ДТП произошло 4 января в районе Коробицыно в Выборгском районе Ленинградской области.
Как стало известно «Фонтанке», около 11:20 на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье лоб в лоб столкнулись легковой и грузовой автомобили.
В легковой машине погиб один человек. «Лучше опоздать, чем идти на обгон на таких дорогах», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Проезжая часть была очищена от снега и обработана. На дороге, по данным «Яндекса», есть небольшой затор.
Напомним, на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе в ДТП с автобусом и двумя легковушками погиб один человек и пострадали пятеро.