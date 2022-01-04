После ДТП у Коробицыно под красным покрывалом прятали мёртвую женщину

Смертельное ДТП на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье, как сообщала «Фонтанка», произошло 4 января около 11:20. По данным 47news, это было лобовое столкновение легкового «Шевроле» и грузовой «Скании». На опубликованных фотографиях было видно, что салон легковушки закрыли покрывалом.
Погибла женщина — водитель «Шевроле». Её тело, зажатое в смятом корпусе, доставали спасатели областного МЧС.
Проезжая часть на момент ДТП была очищена и обработана.
Через час после этой аварии, около 12:20, на трассе «Кола» в районе деревни Доможирово «Шкода» при обгоне выехала на встречную полосу, ударила «Фольксваген Тигуан» и автобус, а затем вылетела в кювет. Погибла женщина — пассажирка «Шкоды». Пострадали несколько человек, в том числе трое детей.