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После ДТП у Коробицыно под красным покрывалом прятали мёртвую женщину

В аварии на севере Ленинградской области погибла женщина, так же, как и на востоке. В обоих случаях, по предварительной версии, причиной стал выезд на встречную полосу.

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Смертельное ДТП на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье, как сообщала «Фонтанка», произошло 4 января около 11:20. По данным 47news, это было лобовое столкновение легкового «Шевроле» и грузовой «Скании». На опубликованных фотографиях было видно, что салон легковушки закрыли покрывалом.

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Погибла женщина — водитель «Шевроле». Её тело, зажатое в смятом корпусе, доставали спасатели областного МЧС.

Проезжая часть на момент ДТП была очищена и обработана.

Через час после этой аварии, около 12:20, на трассе «Кола» в районе деревни Доможирово «Шкода» при обгоне выехала на встречную полосу, ударила «Фольксваген Тигуан» и автобус, а затем вылетела в кювет. Погибла женщина — пассажирка «Шкоды». Пострадали несколько человек, в том числе трое детей.

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Комментарии (4)

VKuser4069393
Удивительно тупые комментарии. Для идиотов, не любящих журналюг, и пишут такие заметки и рассказывают такие новости, чтобы идиоты помнили что жизнь коротка, что надо быть осторожным, особенно на трассе, особенно в снег, особенно после праздников. Мементо мори, идиоты. Помните о смерти.
Dazdraperma
Как много позитивных новостей на Фонтанке в эти праздничные дни. Настоящая журналистика
Never_Mind
Припарили со своим красным одеялом. Разжигать низменные инстинкты и нездоровое любопытство - потому журналюг и не любят.
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