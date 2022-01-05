«Сухой Суперджет» не полетел в Петербург. Пассажиры в столице ждут другой борт

Больше пяти часов придется провести пассажирам петербургского рейса во Внуково. По технически причинам им заменили Sukhoi Superjet на более вместительный борт.



Как сообщил «Фонтанке» читатель Алексей, к 17 часам 5 января он прибыл во Внуково, чтобы улететь в Петербург. После регистрации людей загрузили в автобус, он доехал до самолета, а потом развернулся и уехал обратно к зданию аэропорта. Причины задержки, по словам Алексея, пассажирам (многие были с детьми) не объяснили. Читатель также отметил, что рейс должен был осуществляться на самолете Sukhoi Superjet.

