«Сухой Суперджет» не полетел в Петербург. Пассажиры в столице ждут другой борт

Больше пяти часов придется провести пассажирам петербургского рейса во Внуково. По технически причинам им заменили Sukhoi Superjet на более вместительный борт.
Как сообщил «Фонтанке» читатель Алексей, к 17 часам 5 января он прибыл во Внуково, чтобы улететь в Петербург. После регистрации людей загрузили в автобус, он доехал до самолета, а потом развернулся и уехал обратно к зданию аэропорта. Причины задержки, по словам Алексея, пассажирам (многие были с детьми) не объяснили. Читатель также отметил, что рейс должен был осуществляться на самолете Sukhoi Superjet.
В авиакомпании «Россия», которая должна была осуществить полет, «Фонтанке» сообщили, что рейс 6600 был отменен по технической причине. Пассажиров пересадят на рейс 6024, который будет выполнен на самолёте увеличенной вместимости.
«На данный момент пассажирам оказываются услуги согласно федеральным авиационным правилам: им предоставляются напитки и горячее питание», — отметили в компании. Вылететь борт из Внуково должен в 22:25.
Сегодня, напомним, не повезло и двум петербургским рейсам компании Nordwind Airlines: один борт вернулся после взлета, а второй задержали.