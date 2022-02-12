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Спекуляции о вторжении России на Украину. О чем говорили по телефону Путин и Макрон

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В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, разворачивающуюся вокруг украинского конфликта. Информация об этом 12 февраля появилась на официальном сайте Кремля.

Главы двух государств обменялись мнениями по вопросам «обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации» и «преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта». В том числе разговор шел в контексте ранее проведенных бесед Макрона с руководителями США, Украины и ряда государств Европы.

Российский лидер в разговоре напомнил, что США и НАТО до сих пор содержательно не высказались относительно российских инициатив. Также Владимир Путин подчеркнул «нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договорённостей». Еще одной темой разговора между двумя политиками стала ситуация, связанная «с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину».

В настоящее время российский президент ведет телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.

О ситуации вокруг Украины читайте на «Фонтанке» в статье «Градус растет. Мир ждет войны, запасается фасолью и считает российские батальоны».


Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает численность своих войск на границе с Украиной для возможного вторжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

В конце января американское посольство в Киеве призвало граждан США рассмотреть возможность уехать с Украины из-за возможного «нападения» России. Также Госдеп предписал семьям американских дипломатов покинуть Украину и Белоруссию. Вслед за США более десятка государств попросили своих граждан покинуть страну. 11 февраля Джо Байден призвал американцев немедленно уехать с Украины из-за угрозы российской агрессии. 12 февраля около десятка стран обратились с аналогичным призывом к своим гражданам.

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Комментарии (5)

Гангрена
как то ольгинские слабо пайку отрабатывают...
Савва Морозов
байден с макроном потом будут, как паниковский с балагановым:
- ты кто такой?!
- а, ты, кто такой?!
- это я войну остановил!
- нет, это я войну остановил!
Nothing
Нерушимой стеной обороной стальной, разгромим уничтожим врага!
Только не чеченов))))
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