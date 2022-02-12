Спекуляции о вторжении России на Украину. О чем говорили по телефону Путин и Макрон

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, разворачивающуюся вокруг украинского конфликта. Информация об этом 12 февраля появилась на официальном сайте Кремля.



Главы двух государств обменялись мнениями по вопросам «обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации» и «преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта». В том числе разговор шел в контексте ранее проведенных бесед Макрона с руководителями США, Украины и ряда государств Европы.

