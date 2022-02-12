Спекуляции о вторжении России на Украину. О чем говорили по телефону Путин и Макрон

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, разворачивающуюся вокруг украинского конфликта. Информация об этом 12 февраля появилась на официальном сайте Кремля.
Главы двух государств обменялись мнениями по вопросам «обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации» и «преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта». В том числе разговор шел в контексте ранее проведенных бесед Макрона с руководителями США, Украины и ряда государств Европы.
Российский лидер в разговоре напомнил, что США и НАТО до сих пор содержательно не высказались относительно российских инициатив. Также Владимир Путин подчеркнул «нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договорённостей». Еще одной темой разговора между двумя политиками стала ситуация, связанная «с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину».
В настоящее время российский президент ведет телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.
О ситуации вокруг Украины читайте на «Фонтанке» в статье «Градус растет. Мир ждет войны, запасается фасолью и считает российские батальоны».