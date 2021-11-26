В Кремле отрицают участие РФ в готовящемся госперевороте на Украине

.... забавно, но против куклы Коломойши - Зели, сейчас объединилсь все, кто раньше на одном гектаре бы не сели бы справить нужду. Мочат со всех утюгов и слив инфы про провал операции с вагнеровцами - свидетельствует, что не Кремль там рулит, как и то, что осмелели все ... даже Гордон.