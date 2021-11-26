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В Кремле отрицают участие РФ в готовящемся госперевороте на Украине

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицает участие России в планах госпереворота на Украине.

«У России не было никаких планов принимать участие», — цитирует заявление Пескова 26 ноября РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российская сторона никогда не занималась организацией госпереворотов.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 ноября, заявил, что в его стране планируется государственный переворот. Он полагает, что готовность к принудительной смене главы государства якобы обсуждается в России и на Украине.

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Комментарии (15)

VF812
вспомнилась горинская *война с Англией*
Cвифт
.... забавно, но против куклы Коломойши - Зели, сейчас объединилсь все, кто раньше на одном гектаре бы не сели бы справить нужду. Мочат со всех утюгов и слив инфы про провал операции с вагнеровцами - свидетельствует, что не Кремль там рулит, как и то, что осмелели все ... даже Гордон.
efela
Что-то в Штирлице выдавало русского разведчика: не то задумчивый взгляд, не то волочащийся за ним парашют...
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