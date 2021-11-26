В Кремле отрицают участие РФ в готовящемся госперевороте на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицает участие России в планах госпереворота на Украине.
«У России не было никаких планов принимать участие», — цитирует заявление Пескова 26 ноября РИА Новости.
По словам представителя Кремля, российская сторона никогда не занималась организацией госпереворотов.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 ноября, заявил, что в его стране планируется государственный переворот. Он полагает, что готовность к принудительной смене главы государства якобы обсуждается в России и на Украине.