«Сумасшедший оборот». Байден просит американцев немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к своим гражданам, находящимся на Украине, с призывом покинуть эту страну.



«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», — заявил он в интервью NBC (цитату приводит 11 февраля РИА Новости).



«Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки», — заявили также в Госдепе США. И отметили, что власти не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент».