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Лавров: Неосновному персоналу диппредставительств на Украине могут посоветовать покинуть страну

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Министр иностранных дел России допустил, что некоторым сотрудникам дипломатических представительств РФ на Украине могут посоветовать покинуть страну.

«Мы тоже посмотрели на их [иностранных коллег] действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — приводит 10 февраля слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Такое заявление глава МИД РФ сделал на пресс-конференции после встречи с британской коллегой Лиз Трасс.

В январе стало известно, что семьи сотрудников посольства США в Киеве вывезут с Украины. Великобритания и некоторые другие страны также начали эвакуацию.

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Комментарии (13)

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Отличненько вы обложили РФ "дружественным поясом"!
Artem_9
Интересно, к чему бы это?)
Эд Хэммет
Вот теперь точно верю, войны не будет. Если участятся сообщения в прессе о "диверсиях" украинцев на территории России, тогда и последние сомнения отпадут. Следует ожидать захват радиостанции где-нибудь в Ростове вооруженной группой, одетой в цвета украинского флага? Как то совсем незатейливо. Фантазии ребятам не хватает.
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