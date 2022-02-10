Лавров: Неосновному персоналу диппредставительств на Украине могут посоветовать покинуть страну

Министр иностранных дел России допустил, что некоторым сотрудникам дипломатических представительств РФ на Украине могут посоветовать покинуть страну.



«Мы тоже посмотрели на их [иностранных коллег] действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — приводит 10 февраля слова Сергея Лаврова РИА Новости.



Такое заявление глава МИД РФ сделал на пресс-конференции после встречи с британской коллегой Лиз Трасс.



В январе стало известно, что семьи сотрудников посольства США в Киеве вывезут с Украины. Великобритания и некоторые другие страны также начали эвакуацию.

