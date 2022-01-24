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Великобритания начала вывозить сотрудников посольства из Киева, Австрия пока думает

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Великобритания начала выводить сотрудников посольства в Киеве на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране. Пока это касается только части персонала. Само диппредставительство продолжит работу. Об этом 24 января информирует РИА Новости со ссылкой на британский МИД.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу», — говорится в выпущенной в понедельник рекомендации.

У Австрии также есть планы эвакуировать персонал посольства из Киева, но пока решение не принято, рассказал ТАСС глава МИД страны.

Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госдепартамент США, как уже сообщала «Фонтанка», предписал всем членам семей сотрудников своего посольства в Киеве покинуть Украину. Сделать это разрешено и некоторым сотрудникам посольства.

В МИД Украины хоть и уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатов, но считают такой шаг «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности», передаёт Liga.net со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Спустя несколько дней президент Владимир Зеленский сообщил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину. По данным NYT, США планируют перебросить в Восточную Европу тысячи военных.

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Комментарии (4)

тов
Когда у российских правителей богатство и дети в лондоне, психологически трудно начать войну.

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