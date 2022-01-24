NYT: США планируют перебросить в Восточную Европу тысячи военных

Администрация Джо Байдена может вынашивать планы по размещению в Европе своих военных.



«Президент Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов в странах-союзниках по НАТО в Балтии и Восточной Европе <...> на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения на Украину», — сообщает 24 января The New York Times со ссылкой на свои источники.



Собеседники издания уточнили, что Пентагон предложил главе государства перебросить в Европу небольшую группу от 1000 до 5000 военнослужащих. Это количество может быть увеличено в случае ухудшения ситуации в регионе.

