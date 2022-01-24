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NYT: США планируют перебросить в Восточную Европу тысячи военных

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Администрация Джо Байдена может вынашивать планы по размещению в Европе своих военных.

«Президент Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов в странах-союзниках по НАТО в Балтии и Восточной Европе <...> на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения на Украину», — сообщает 24 января The New York Times со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания уточнили, что Пентагон предложил главе государства перебросить в Европу небольшую группу от 1000 до 5000 военнослужащих. Это количество может быть увеличено в случае ухудшения ситуации в регионе.

Джо Байден должен принять решение о возможности переброски сил на этой неделе.

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Спустя несколько дней президент Владимир Зеленский сообщил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

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Комментарии (11)

Москва 2041
Из учебника по истории за 2082 год:
"Третья мировая война началась 27 февраля 2022 года. По взаимной договоренности Россия и США обменялись ядерными ударами по Москве и Вашингтону. Люди не пострадали."
Petr0f
А че, нормальный ход. России эта бедственная территория заполненная нацистами под завязку нафиг не сдалась. Зато потом Псака на весь мир будет выделываться что благодаря их 1000 воякам РФ не напала на Окраину.
Artem_9
Чтобы потом спешно эвакуировать?) Как из Афгана)
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