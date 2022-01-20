Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину. «Путин никогда не видел таких санкций»

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в единстве НАТО по поводу ситуации на Украине. Об этом он сказал 20 января во время пресс-конференции, посвященной годовщине его руководства государством.



Байден подчеркнул, что обещает России катастрофу в случае эскалации вокруг Украины. «Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовят США», — заявил американский лидер. По его словам, российские банки не смогут проводить операции с долларами, если РФ вторгнется на Украину.



По словам Байдена, Путин сейчас стоит перед выбором — деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия.

