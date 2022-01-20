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Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину. «Путин никогда не видел таких санкций»

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Президент США Джо Байден заявил, что уверен в единстве НАТО по поводу ситуации на Украине. Об этом он сказал 20 января во время пресс-конференции, посвященной годовщине его руководства государством.

Байден подчеркнул, что обещает России катастрофу в случае эскалации вокруг Украины. «Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовят США», — заявил американский лидер. По его словам, российские банки не смогут проводить операции с долларами, если РФ вторгнется на Украину.

По словам Байдена, Путин сейчас стоит перед выбором — деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию отказаться от противостояния с Западом и признать, что «сила в правде».

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Комментарии (2)

ROMUALD
Байда всё это. Обязательно бахнем. Банду "Мёртвых кроликов" со счетов не списывайте.
kоt-obormot
«Раньше сядем – раньше выйдем» ©
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