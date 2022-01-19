Канцлер Германии призвал Россию признать, что «сила в правде»

Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении, подготовленном для Всемирного экономического форума, предложил России отказаться от противостояния с Западом и признать, что силовое решение конфликта на Украине невозможно. Об этом 19 января сообщает Bloomberg.
Шольц подчеркнул, что России пора признать, что «сила в правде» (right makes might). Неизвестно, сознательно ли немецкий лидер процитировал слова героя фильма «Брат». «Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заявил Шольц, напомнив об усилиях Германии по поддержанию отношений с Россией в различных форматах.
Ранее глава МИД ФРГ заявила, что страна не собирается поставлять Украине вооружения, а искать выход из ситуации надо через «нормандский формат». Bloomberg пишет, что позиция Германии вызывает опасения в Вашингтоне, поскольку Берлин может отказаться от наиболее жестких санкций в отношении России.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января выступил с обращением к нации, в котором призвал не поддаваться панике и подчеркнул, что страна к войне готова.