Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении, подготовленном для Всемирного экономического форума, предложил России отказаться от противостояния с Западом и признать, что силовое решение конфликта на Украине невозможно. Об этом 19 января сообщает Bloomberg.



Шольц подчеркнул, что России пора признать, что «сила в правде» (right makes might). Неизвестно, сознательно ли немецкий лидер процитировал слова героя фильма «Брат». «Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заявил Шольц, напомнив об усилиях Германии по поддержанию отношений с Россией в различных форматах.

