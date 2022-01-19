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Канцлер Германии призвал Россию признать, что «сила в правде»

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Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении, подготовленном для Всемирного экономического форума, предложил России отказаться от противостояния с Западом и признать, что силовое решение конфликта на Украине невозможно. Об этом 19 января сообщает Bloomberg.

Шольц подчеркнул, что России пора признать, что «сила в правде» (right makes might). Неизвестно, сознательно ли немецкий лидер процитировал слова героя фильма «Брат». «Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заявил Шольц, напомнив об усилиях Германии по поддержанию отношений с Россией в различных форматах.

Ранее глава МИД ФРГ заявила, что страна не собирается поставлять Украине вооружения, а искать выход из ситуации надо через «нормандский формат». Bloomberg пишет, что позиция Германии вызывает опасения в Вашингтоне, поскольку Берлин может отказаться от наиболее жестких санкций в отношении России.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января выступил с обращением к нации, в котором призвал не поддаваться панике и подчеркнул, что страна к войне готова.

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Комментарии (16)

ROMUALD
Правда заключается в том, что нет такого государства "Украина" - это насильное, искусственное образование, которому сто лет в обед. Сначала большевики швейцарские, Ульянов-Бланк (Ленин), разделил Российскую Империю, потом Горбачёв-Эльцин добили уже СССР. Маркс в Германии сочинял, похоронен в Англии. Пора заканчивать с этим Мордором.
261844081
Когда в 21 веке гордость за Германию. + с - поменялись, и страшно, что ты именно в России.
piterez
Олаф Шольц говорил по-немецки, а звучало бы так "die Kraft liegt in der Wahrheit" - цитата относится к пониманию Евангелия и ее истоков, где Пробуждение исходит от познания правды и ее силы... Возможно, Олаф Шольц хотел призвать к пробуждению сознания и обратиться к правде, которая останется святой для всех времен, и никто не сможет ее отрицать. Призыв к правде и ее осмыслению российской верхушкой означает лишь одно, что мы на гране. На гране чего?
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