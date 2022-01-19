Зеленский обратился к нации. «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова»

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации. Оно опубликовано 19 января на сайте главы государства.



Он прокомментировал новости о возможной войне с Россией. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», ─ подчеркнул президент Украины. «СМИ распространяют, что мы якобы не готовы и нас не оставят самих. Всю эту риторику объединяет одна вещь. Один логичный вопрос — а в чем новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Риски не стали больше», — добавил Зеленский. И сказал, что украинцам нужно «выдохнуть и успокоиться». «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова», — подытожил он.

