Зеленский обратился к нации. «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова»

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации. Оно опубликовано 19 января на сайте главы государства.
Он прокомментировал новости о возможной войне с Россией. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», ─ подчеркнул президент Украины. «СМИ распространяют, что мы якобы не готовы и нас не оставят самих. Всю эту риторику объединяет одна вещь. Один логичный вопрос — а в чем новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Риски не стали больше», — добавил Зеленский. И сказал, что украинцам нужно «выдохнуть и успокоиться». «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова», — подытожил он.
С конца 2021 года западные СМИ пишут о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Российские власти неоднократно это отрицали. Госдеп США 19 января заявил, что РФ может использовать Белоруссию для вторжения на Украину. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков после этого подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.