Госдеп США: «Россия может разместить войска в Белоруссии, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера»

Госдепартамент США рассматривает перемещение российских военных в Белоруссию как возможную подготовку к вторжению на Украину. Об этом 19 января сообщает «Интерфакс».

«Сообщения о передвижениях российских войск в направлении Белоруссии, которые, предположительно, осуществляются под предлогом регулярно планируемых совместных военных учений, вызывают беспокойство. Выбор времени примечателен, и, конечно, вызывает опасения, что Россия может разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера», — цитирует агентство анонимного представителя Госдепа США.



При этом в Госдепе опасаются, что запланированные правки белорусской Конституции позволят разместить на ее территории российское ядерное оружие.

Вашингтон довел свои опасения до сведения Минска «в частном порядке». Комментариев ни с белорусской, ни с российской стороны пока не поступало.

президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе с министром обороны Шойгу на российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2013» Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru Поделиться Поделиться







17 января стало известно, что Россия и Беларусь планируют провести совместные военные учения «Союзная решимость - 2022». Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, военные отработают «определенный замысел в противостоянии с силами запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)». 18 января свыше двух тысяч военнослужащих Западного военного округа приступили к «боевому слаживанию подразделений» в Ленобласти. Военные «совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных», выполняют огневые задачи с помощью автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М, отметили в ЗВО.



О том, что Россия может атаковать Украину в том числе с территории Белоруссии, еще в начале декабря сообщала западная пресса. Немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения, где наступление предполагается в том числе с территории Белоруссии. Кремль назвал эти данные «сливами». Через несколько дней Вашингтон заявил, что Россия «нападет» на Украину «с трех сторон».

На этом фоне Минобороны Великобритании рассказало о поставке Украине тысячи легких противотанковых ракет. О регулярных рейсах военно-транспортных самолетов королевских ВВС в Киев СМИ сообщили в минувший вторник. Министр обороны Эстонии заявил, что вооруженный конфликт с Россией на территории Прибалтики в ближайшее время маловероятен.

«Нападение России на Украину уже настолько вероятно, что ничего больше не нужно делать, чтобы спровоцировать следующий шаг. Я не думаю, что Украине нужно делать что-либо, кроме того, что она существует, всё движется в направлении вооруженного конфликта», — цитирует Мартина Херема «Интерфакс».



Ранее в Эстонии отчитались о том, что всё готово к размещению в стране еще 5 000 сил быстрого реагирования НАТО.

