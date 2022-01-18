Великобритания перебрасывает вооружение на Украину. В операции занята половина всех военно-транспортных самолётов королевских ВВС

Британские военно-транспортные самолеты выполнили шесть рейсов на Украину за последние сутки. Об этом 18 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиаресурсов.



«Очередной борт прибыл на аэродром Борисполь под Киевом во вторник в районе 14:30 по местному времени (15:30 по Москве). Британские самолеты вылетают на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Операция, в которой задействована как минимум половина из всех восьми имеющихся в британских королевских ВВС тяжелых транспортных самолетов, началась в понедельник», — сообщает информагентство.