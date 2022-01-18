Великобритания перебрасывает вооружение на Украину. В операции занята половина всех военно-транспортных самолётов королевских ВВС

Британские военно-транспортные самолеты выполнили шесть рейсов на Украину за последние сутки. Об этом 18 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиаресурсов.
«Очередной борт прибыл на аэродром Борисполь под Киевом во вторник в районе 14:30 по местному времени (15:30 по Москве). Британские самолеты вылетают на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Операция, в которой задействована как минимум половина из всех восьми имеющихся в британских королевских ВВС тяжелых транспортных самолетов, началась в понедельник», — сообщает информагентство.
Издание отмечает, что каждый самолёт C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,5 тонн груза.
«Мы решили поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения», — заявлял ранее в парламенте Соединённого Королевства министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Маршрут британских военно-транспортных самолетов не затрагивает воздушное пространство Германии. Ранее власти ФРГ высказывались против поставок оружия Киеву. Военные грузовики следуют через воздушное пространство Дании и Польши.
Сегодня же был зафиксирован многочасовой полет стратегического разведывательного самолета RC-135W Rivet Joint ВВС США вдоль линии разграничения в Донбассе и к северу от Крыма.
17 января во Львов из американского города Хантсвилл (штат Алабама) прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. «Интерфакс» отмечает, что рядом с городом Хантсвилл расположен Редстоунский арсенал Армии США.
Поставки вооружения осуществляются на фоне предполагаемой «агрессии против Украины», о которой несколько месяцев говорят страны ЕС и США.
О возможности поставок на Украину вооружения и инструкторов из США сообщалось ещё в ноябре. В декабре власти США одобрили поставки противотанковых ракетных комплексов Литве.