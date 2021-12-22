Противотанковые комплексы США Javelin поставят в Литву

Госдепартамент США одобрил возможность продаж Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 22 декабря сообщaeт «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство обороны США.
В рамках контракта на $125 млн Вильнюс получит 341 ракету типа FGM-148F, 30 командных пусковых установок, запасные части и техническую поддержку.
Отмечается, что это «поможет Литве создать долгосрочный оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения требований национальной обороны».
Литва имеет 266 километров общей сухопутной границы с Россией и еще 22 километра границ морских.
В 2020 году противотанковые комплексы Javelin были поставлены в Киев, но на сумму вдвое меньше, чем предполагается для Литвы. Литва входит в НАТО с 2004 года.
В конце ноября на фоне роста напряженности около российско-украинской границы администрация Джо Байдена рассматривала возможность отправки на Украину новой партии ракетных комплексов Javelin вместе с минометами, переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер» и военными советниками.