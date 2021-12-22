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Противотанковые комплексы США Javelin поставят в Литву

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Госдепартамент США одобрил возможность продаж Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 22 декабря сообщaeт «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство обороны США.

В рамках контракта на $125 млн Вильнюс получит 341 ракету типа FGM-148F, 30 командных пусковых установок, запасные части и техническую поддержку.

Отмечается, что это «поможет Литве создать долгосрочный оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения требований национальной обороны».

Литва имеет 266 километров общей сухопутной границы с Россией и еще 22 километра границ морских.

В 2020 году противотанковые комплексы Javelin были поставлены в Киев, но на сумму вдвое меньше, чем предполагается для Литвы. Литва входит в НАТО с 2004 года.

В конце ноября на фоне роста напряженности около российско-украинской границы администрация Джо Байдена рассматривала возможность отправки на Украину новой партии ракетных комплексов Javelin вместе с минометами, переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер» и военными советниками.

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Комментарии (3)

SERGEY111
То есть полк обшитых бронелистами Газелей выдвинувшихся из Черняховска будет остановлен и разбит на подступах к Кибартаю .
Dud
ну, теперь литовцы заживут....
Nothing
Врах не дремлит! )))
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