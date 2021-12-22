Противотанковые комплексы США Javelin поставят в Литву

Отмечается, что это «поможет Литве создать долгосрочный оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения требований национальной обороны».

В рамках контракта на $125 млн Вильнюс получит 341 ракету типа FGM-148F, 30 командных пусковых установок, запасные части и техническую поддержку.

Госдепартамент США одобрил возможность продаж Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 22 декабря сообщaeт «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство обороны США.

Литва имеет 266 километров общей сухопутной границы с Россией и еще 22 километра границ морских.



В 2020 году противотанковые комплексы Javelin были поставлены в Киев, но на сумму вдвое меньше, чем предполагается для Литвы. Литва входит в НАТО с 2004 года.



В конце ноября на фоне роста напряженности около российско-украинской границы администрация Джо Байдена рассматривала возможность отправки на Украину новой партии ракетных комплексов Javelin вместе с минометами, переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер» и военными советниками.

