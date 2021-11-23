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CNN: США готовы отправить на Украину вооружение и инструкторов

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Администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, поскольку Россия якобы наращивает силы у границы. Об этом 23 ноября сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

В качестве помощи от американцев Украина может получить, например, противотанковые ракетные комплексы Javelin, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».

При этом в администрации Байдена не все согласны с такими планами. Часть советников указывает, что отправка вооружений может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

Ранее в Кремле заявили, что Украину «накачивают натовским вооружением», а инфраструктура военного альянса продвигается к российским границам.

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Комментарии (6)

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..... как будто сейчас их там нет, оружие и боеприпасы не поставляются и новые базы не оборудуются. Из последнего засветились французские гранатомёты. Всем интересно устроить локальную войнушку на Украине, протестировав военные возможности РФ за счёт украинского пушечного мяса + новые санкции в отношении энергоресурсов и дальнейший раскол славянского мира.
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