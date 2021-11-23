CNN: США готовы отправить на Украину вооружение и инструкторов

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, поскольку Россия якобы наращивает силы у границы. Об этом 23 ноября сообщает CNN со ссылкой на свои источники.



В качестве помощи от американцев Украина может получить, например, противотанковые ракетные комплексы Javelin, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».



При этом в администрации Байдена не все согласны с такими планами. Часть советников указывает, что отправка вооружений может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

