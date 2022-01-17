«В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО». Сосед Ленобласти заявляет о 5000 новых солдат

Эстония полностью готова к размещению до 5 тысяч солдат сил быстрого реагирования НАТО. Об этом заявил 17 января канцлер Министерства обороны страны Кусти Сальм, передаёт «Интерфакс» в понедельник.

«Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек, — в частности, сказал Кусти Сальм. — В Тапа (143 км до Ивангорода. — Прим. ред.) есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям».

По словам главы оборонного ведомства Эстонии, если для иностранных военных не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках. «Если союзникам придется задержаться в Эстонии, то будут построены и казармы», — добавил Сальм.

Фото: Минобороны Эстонии Поделиться Поделиться







Член эстонского правительства напомнил, что решение направить в Эстонию на постоянной основе боевую группу НАТО численностью в 1 200 человек было принято на саммите альянса в Варшаве в июне 2016 года. Группировка была размещена в стране в апреле 2017 года.

Заявление прозвучало на фоне переговоров Москвы с коллективным Западом и чиновниками НАТО о гарантиях безопасности в Европе и нерасширения альянса. На прошлой неделе представитель российской дипломатии на переговорах, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что переговоры зашли в тупик и Россия может дальше действовать иначе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда заявил, что Швеция и Финляндия смогут быстро стать новыми членами НАТО, если подадут соответствующие заявки. Финляндия опровергла планы вступления в военный альянс.



Москва в свою очередь не исключила возвращения российских военных на Кубу и в Венесуэлу.

На фоне риторики об «отражении агрессии» против Украины Евросоюз обсуждает новые санкции для Москвы, заявил 14 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Новые санкции готовят и в парламенте США.

Санкции США грозят прекращением отношений между странами, заявил 16 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

