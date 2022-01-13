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Москва примет «другие меры и приемы». МИД РФ заявляет о «тупике» в переговорах с США и НАТО

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США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности, заявил 13 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса «непробиваемая», это «тревожно», отметил дипломат в четверг.

Фото: скриншот YouTube.com / RT на русском
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«США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Москва примет «другие меры и приемы» в отношении западных партнеров, если США и НАТО не учтут российские требования», — цитирует Рябкова ТАСС.

Оснований для нового раунда переговоров РФ с США и НАТО по безопасности в ближайшее время нет, разговор зашел в тупик, отметил заместитель Сергея Лаврова.

«Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки «замотать» содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями «по кругу» чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств», — заявил в свою очередь в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Во вторник посол США в РФ Джон Салливан, комментируя встречу России и США по гарантиям безопасности, состоявшуюся в Женеве, предупредил, что провал переговоров «может наступить». «Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся», — говорил американский дипломат два дня назад.

На фоне переговоров парламентарии США подготовили проект новых санкций в случае военного вторжения в Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приравнял это к инициативе по разрыву отношений между странами.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия очень быстро станут членами военного блока, если подадут заявки о вступлении, поскольку они близки к НАТО во всех аспектах.

Фото: скриншот YouTube.com / RT на русском

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Комментарии (14)

263836471
Ждём Посейдона с трезубцем-булавой?
Michael_5e4cd31840823
Кто бы сомневался. Изначально тупиковые переговоры...
atty
Старик в кремле себя мнит императором скрепоносной империи, а по факту мы третьесортная экономика, о чём нам открыто и говорят, нет чтобы правде в глаза глянуть, так нет наши всё ультиматумы выдвигают первой экономике мира.
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