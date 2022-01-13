Москва примет «другие меры и приемы». МИД РФ заявляет о «тупике» в переговорах с США и НАТО

США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности, заявил 13 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса «непробиваемая», это «тревожно», отметил дипломат в четверг.

«США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Москва примет «другие меры и приемы» в отношении западных партнеров, если США и НАТО не учтут российские требования», — цитирует Рябкова ТАСС .

Оснований для нового раунда переговоров РФ с США и НАТО по безопасности в ближайшее время нет, разговор зашел в тупик, отметил заместитель Сергея Лаврова.



«Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки «замотать» содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями «по кругу» чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств», — заявил в свою очередь в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



Во вторник посол США в РФ Джон Салливан, комментируя встречу России и США по гарантиям безопасности, состоявшуюся в Женеве, предупредил, что провал переговоров «может наступить». «Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся», — говорил американский дипломат два дня назад.



На фоне переговоров парламентарии США подготовили проект новых санкций в случае военного вторжения в Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приравнял это к инициативе по разрыву отношений между странами.

