Посол США в РФ: Переговоры с Россией не были провалом, но он может наступить

Переговоры России и США о гарантиях безопасности, состоявшиеся накануне в Женеве, не завершились провалом. Об этом в интервью телеканалу «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом) 11 января заявил американский посол в РФ Джон Салливан.
«Нет, совершенно не так. В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся», — сказал он.
Дипломат отметил, что Вашингтон хочет взаимодействовать с Москвой. «Мы считаем, что лучший способ добиться этого — непубличные дискуссии, наподобие вчерашних», — добавил Салливан.
По словам посла, США считают угрозу Украине «самой острой проблемой». Он рассказал, что американцы не будут принимать решения по поводу безопасности в Европе без европейских партнеров и союзников, включая Украину. «Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень, очень высоком уровне. И будут продолжаться сегодня», — подчеркнул дипломат.
10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Они продолжались почти 8 часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи отметил, что стороны не достигли прогресса по вопросу нерасширения НАТО, что является «ключевой темой для национальной безопасности России». Также Москва заверила Вашингтон, что намерений нападать на Украину у нее нет.
*По решению Минюста России телеканал «Дождь» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.