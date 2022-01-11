Посол США в РФ: Переговоры с Россией не были провалом, но он может наступить

Переговоры России и США о гарантиях безопасности, состоявшиеся накануне в Женеве, не завершились провалом. Об этом в интервью телеканалу «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом) 11 января заявил американский посол в РФ Джон Салливан.



«Нет, совершенно не так. В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся», — сказал он.



Дипломат отметил, что Вашингтон хочет взаимодействовать с Москвой. «Мы считаем, что лучший способ добиться этого — непубличные дискуссии, наподобие вчерашних», — добавил Салливан.

