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Боррель: ЕС готовит новые санкции против России

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Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России и готовится к «отражению агрессии». Об этом 14 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС продолжит подготовку новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнерами. Мы усилим координацию с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ», — сказал он по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС (цитата по ТАСС).

По словам Борреля, Евросоюз выступает за диалог с Россией, но «не в ущерб своей свободе, независимости, суверенитету и ценностям».

«Мы должны быть готовы к отражению агрессии, но предпочитаем путь дипломатии и переговоров. Мы отвергаем любые попытки России воссоздать сферы влияния в Европе», — подчеркнул чиновник.

Накануне стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. Новый пакет ограничений в отношении Москвы готовят и в США на случай «агрессии» против Украины. Сообщалось, что они могут касаться лично президента Владимира Путина, высокопоставленных лиц РФ, всех крупных российских банков и «Северного потока-2».

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Комментарии (25)

***_555
До первых санкция яблочки были по 40 (хорошие), сейчас по 140 (такое себе). Будут по 240?
Мистер Бин
Два месяца втолковывают американцы всему миру о неминуемом (вот-вот) вторжении полчищ России на Украину, а вторжения всё нет. )) Хотя для Вашингтона, в итоге, это беспроигрышный вариант. Пройдёт ещё пара месяцев, и появятся заявления типа: Вот видите, мы разоблачили планы коварного Путина, поэтому вторжение не состоялось. ))
Artem_9
Кто нибудь может пример привести когда санкции против России хоть как то изменили политику России в угоду западу?
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