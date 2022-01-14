Боррель: ЕС готовит новые санкции против России

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России и готовится к «отражению агрессии». Об этом 14 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«ЕС продолжит подготовку новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнерами. Мы усилим координацию с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ», — сказал он по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС (цитата по ТАСС).
По словам Борреля, Евросоюз выступает за диалог с Россией, но «не в ущерб своей свободе, независимости, суверенитету и ценностям».
«Мы должны быть готовы к отражению агрессии, но предпочитаем путь дипломатии и переговоров. Мы отвергаем любые попытки России воссоздать сферы влияния в Европе», — подчеркнул чиновник.
Накануне стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. Новый пакет ограничений в отношении Москвы готовят и в США на случай «агрессии» против Украины. Сообщалось, что они могут касаться лично президента Владимира Путина, высокопоставленных лиц РФ, всех крупных российских банков и «Северного потока-2».