Боррель: ЕС готовит новые санкции против России

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России и готовится к «отражению агрессии». Об этом 14 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



«ЕС продолжит подготовку новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнерами. Мы усилим координацию с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ», — сказал он по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС (цитата по ТАСС).



По словам Борреля, Евросоюз выступает за диалог с Россией, но «не в ущерб своей свободе, независимости, суверенитету и ценностям».

