МИД Финляндии опроверг планы по вступлению страны в НАТО

Глава министерства иностранных дел Финляндии заявил об отсутствии планов по членству в Североатлантическом альянсе.



«Финляндия не обсуждает вступление в НАТО, и у Финляндии нет таких планов», – цитирует 14 января заявление Пекки Хаависто издание MTV Uutiset.



По его словам, политика безопасности Суоми остается неизменной. При этом он отметил, что каждая страна имеет право решать, присоединяться ей или нет к военным союзам.



Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон также говорила о том, что ее стране не намерена вступать в НАТО.

