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МИД Финляндии опроверг планы по вступлению страны в НАТО

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Глава министерства иностранных дел Финляндии заявил об отсутствии планов по членству в Североатлантическом альянсе.

«Финляндия не обсуждает вступление в НАТО, и у Финляндии нет таких планов», – цитирует 14 января заявление Пекки Хаависто издание MTV Uutiset.

По его словам, политика безопасности Суоми остается неизменной. При этом он отметил, что каждая страна имеет право решать, присоединяться ей или нет к военным союзам.

Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон также говорила о том, что ее стране не намерена вступать в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 января, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро стать членами альянса в случае подачи соответствующих заявок.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
эээ, какие умные! решили инвестировать средства в яйца, сыр и масло, нежели в вооружения! а кто русских пойдёт воевать тогда? сейчас им глобалисты из Брюсселя хвоста накрутят...
IvanIvanych
А чё так? Хотелось бы посмотреть на учения солдат наты, где-нибудь в Иматре, да можно и в Хельсинки. Латвийцы, вон, просят повторить учения.
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