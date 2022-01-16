Песков: Санкции США грозят прекращением отношений между странами

Россия никогда и ни с кем не станет обсуждать вопрос размещения ракет и вооружений в Калининграде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN на английском языке, вышедшем в эфир 16 января

«Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — цитирует ТАСС Пескова.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что Россия также исключает возможность размещения своего наступательного вооружения на Украине, но допускает, что такой шаг предпримут США и НАТО.



«Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там. Именно поэтому мы требуем юридически закрепленных гарантий», — приводит слова Пескова телеграм-канал главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.

«НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам», — объявил Песков CNN.

Он уточнил, что в начале 1990-х годов НАТО дала гарантии нерасширения на восток, хотя документа, в котором зафиксированы эти обязательства, нет. «Все это началось с началом 90-х, когда произошло объединение Германии и когда на тот момент Советский Союз и бывший тогда советским лидером [Михаил] Горбачев согласились с этим. Было обещание с американской стороны, которое, к сожалению, не было зафиксировано в юридически обязывающем документе. Однако была гарантия, что НАТО никогда не будет расширять свою военную инфраструктуру или политическую инфраструктуру на восток. К сожалению, с тех пор стало происходить противоположное, и военная инфраструктура НАТО начала все больше приближаться к границам Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь российского президента.

