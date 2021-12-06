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«С трех сторон». В Белом доме рассказали, как Россия «нападет» на Украину

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Россия готова напасть на Украину с нескольких направлений. Об этом 6 декабря заявил высокопоставленный представитель американской администрации, пишет РИА Новости.

«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — сказал он.

Также в Белом доме заявили, что США не планируют применять военную силу против России в случае «вторжения на Украину». При этом Пентагон готов оказать военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО, если подобный сценарий будет реализован.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое Россия якобы готовит в начале 2022 года. По данным источников издания в НАТО и украинской военной разведке, наступление произойдет в конце января — начале февраля. Кроме того, по сведениям информаторов медиа, рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

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Комментарии (24)

lamer
Так чего там выходит, по мотострелковому батальону на каждом направлении? Нуачо, сильно. Средствами полка государство взять. Стратеги, блин.
265869937
Очень похоже на правду
dragvs
"США не планируют применять военную силу против России в случае «вторжения на Украину»" - Гитлеру своевременно не давали отпор и чем это в итоге закончилось для всех?
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