«С трех сторон». В Белом доме рассказали, как Россия «нападет» на Украину

Россия готова напасть на Украину с нескольких направлений. Об этом 6 декабря заявил высокопоставленный представитель американской администрации, пишет РИА Новости.



«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — сказал он.

