«С трех сторон». В Белом доме рассказали, как Россия «нападет» на Украину

Россия готова напасть на Украину с нескольких направлений. Об этом 6 декабря заявил высокопоставленный представитель американской администрации, пишет РИА Новости.
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — сказал он.
Также в Белом доме заявили, что США не планируют применять военную силу против России в случае «вторжения на Украину». При этом Пентагон готов оказать военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО, если подобный сценарий будет реализован.