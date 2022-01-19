«Риска полномасштабной войны в Европе нет». МИД РФ опроверг возможность нападения на Украину

Заместитель главы МИД РФ заверил, что Россия не собирается нападать на Украину.



«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — цитирует 19 января заявление Сергея Рябкова РИА Новости.



Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину. Он заверил, что Москва не предпринимает действий, которые угрожают безопасности соседней страны.



«Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — резюмировал Рябков.

