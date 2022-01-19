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«Риска полномасштабной войны в Европе нет». МИД РФ опроверг возможность нападения на Украину

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Заместитель главы МИД РФ заверил, что Россия не собирается нападать на Украину.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — цитирует 19 января заявление Сергея Рябкова РИА Новости.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину. Он заверил, что Москва не предпринимает действий, которые угрожают безопасности соседней страны.

«Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — резюмировал Рябков.

Американские СМИ в середине января рассказали о разрабатываемом проекте новых ограничений в отношении России из-за якобы возможного вторжения на Украину. В Кремле назвали проект новых санкций США «инициативой по разрыву отношений».

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Комментарии (10)

Nothing
Я вот еще с советских времен вынес. Вот если говорят - не будет! Значит точно будет! Если газета "Правда" пишет - нет, значит читай наоборот.
И все точно подтверждается. Девальвации не будет! Вот тебе на следующий день пожалуйста! Эти врут даже больше коммуняк
Карабас Барабас
Будет обычная, гибридная.
266410437
То есть, есть риск неполномасштабной? Так надо понимать русский язык?
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