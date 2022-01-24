Семьи сотрудников посольства США в Киеве вывезут с Украины

«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд <...> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — объявила представитель внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент США разрешил некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве покинуть страну. Также это предписано сделать всем членам семей сотрудников посольства. Об этом 24 января сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам [посольства] возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны», — уточнили в ведомстве.



Кроме того, власти США рекомендовали своим гражданам не совершать поездки на Украину из-за «повышенной угрозы российских военных действий». «Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта», — отмечает Госдеп.



Вместе с тем посольство США в Киеве продолжит работу, «никоим образом не уменьшится поддержка» Киева со стороны Вашингтона. «Наша поддержка Украины остается неизменной», — подчеркнул представитель Госдепартамента, сделав акцент на том, что ее «никак не подрывают принимаемые меры предосторожности». В случае эскалации Вашингтон «будет готов предоставить Украине дополнительную военную помощь сверх того, что уже было направлено».



Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Спустя несколько дней президент Владимир Зеленский сообщил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

