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Семьи сотрудников посольства США в Киеве вывезут с Украины

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Госдепартамент США разрешил некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве покинуть страну. Также это предписано сделать всем членам семей сотрудников посольства. Об этом 24 января сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд <...> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — объявила представитель внешнеполитического ведомства.

«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам [посольства] возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, власти США рекомендовали своим гражданам не совершать поездки на Украину из-за «повышенной угрозы российских военных действий». «Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта», — отмечает Госдеп.

Вместе с тем посольство США в Киеве продолжит работу, «никоим образом не уменьшится поддержка» Киева со стороны Вашингтона. «Наша поддержка Украины остается неизменной», — подчеркнул представитель Госдепартамента, сделав акцент на том, что ее «никак не подрывают принимаемые меры предосторожности». В случае эскалации Вашингтон «будет готов предоставить Украине дополнительную военную помощь сверх того, что уже было направлено».

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Спустя несколько дней президент Владимир Зеленский сообщил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

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Комментарии (19)

Алик-1
Псаки, небось, перепутала. Ей сказали сообщить, что по данным разведки РФ вывозит посольство, а она объявила вывезти американцев из-за новых данных ЦРУ.
Wert
Почему только с Украины из других стран пукай сваливают. Наша ядреная дубина повсюду достаёт.
antioquia
Запасаемся попкорном.
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