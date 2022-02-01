Кто следующий? Госдеп США решил вывезти семьи дипломатов из Белоруссии

Членам семей американских дипломатов придется уехать из Белоруссии из-за «военной активности» России. Об этом говорится в распоряжении Госдепа США.
«31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США», — сказано в сообщении.
Американцам рассказали о «непредсказуемой и напряженной» ситуации в регионе в связи с «увеличением необычной и вызывающей тревогу военной активности России вблизи границы с Украиной».
«Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь», — отметили в Госдепе.
Ранее власти США предписали семьям дипломатов уехать из посольства в Киеве. Кроме того, гражданам Америки рекомендовали не посещать Украину «из-за повышенной угрозы российских военных действий».