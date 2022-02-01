Кто следующий? Госдеп США решил вывезти семьи дипломатов из Белоруссии

Членам семей американских дипломатов придется уехать из Белоруссии из-за «военной активности» России. Об этом говорится в распоряжении Госдепа США.



«31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США», — сказано в сообщении.



Американцам рассказали о «непредсказуемой и напряженной» ситуации в регионе в связи с «увеличением необычной и вызывающей тревогу военной активности России вблизи границы с Украиной».



«Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь», — отметили в Госдепе.

