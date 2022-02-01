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Кто следующий? Госдеп США решил вывезти семьи дипломатов из Белоруссии

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Членам семей американских дипломатов придется уехать из Белоруссии из-за «военной активности» России. Об этом говорится в распоряжении Госдепа США.

«31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США», — сказано в сообщении.

Американцам рассказали о «непредсказуемой и напряженной» ситуации в регионе в связи с «увеличением необычной и вызывающей тревогу военной активности России вблизи границы с Украиной».

«Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь», — отметили в Госдепе.

Ранее власти США предписали семьям дипломатов уехать из посольства в Киеве. Кроме того, гражданам Америки рекомендовали не посещать Украину «из-за повышенной угрозы российских военных действий».

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Комментарии (9)

Pilat
И враг бежит, бежит, бежит!
Dazdraperma
Это чего, Путин уже и на Белоруссию будет военными методами нападать?
NAFTALIN 2000-2036
ну теперь-то вы начнете процветать уже? семнадцать американцев в РБ стояли на пути вашего счастья. теперь их нет, Навального нет. ваш выход. газ в пять раз дороже. чего тебе еще надо, собака?©
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